PP dice que Sánchez debió abstenerse en rescate de Air Europa y pedirá al TSJM que fuerce a la OCI a seguir investigando

Gamarra dice que la OCI "acredita" que existía una "relación laboral" y un "interés económico" por parte de Begoña Gómez

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, considera que la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) "acredita" que existía una relación laboral de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con Globalia y, por lo tanto, el jefe del Ejecutivo debería haberse abstenido en el rescate de Air Europa. Por eso, ha avanzado que pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que exija a la OCI completar la investigación.

"Presentaremos un incidente de ejecución de sentencia. Vamos a pedir que se siga ejecutando la sentencia, que consiste en seguir con la investigación y con el procedimiento", ha avanzado Gamarra en una conversación informal con los periodistas en el Congreso.

Así se ha pronunciado después de que la Oficina de Conflictos de Intereses haya concluido que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse de participar en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea Air Europa porque Begoña Gómez no mantenía una relación profesional con la compañía.

La resolución de este organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se produce días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenase que admitiese la denuncia presentada por el Partido Popular, que defendía que Sánchez no debió participar en la adjudicación del rescate por la "relación personal" de su mujer con la aerolínea.

VE "ACREDITADA" LA RELACIÓN LABORAL DE BEGOÑA GÓMEZ

Según Gamarra, en la resolución de la OCI de siete folios queda "acreditado" que durante el rescate de Air Europa había una "relación laboral de la mujer del presidente del Gobierno" con Globalia. "Era la directora del África Center, que tiene como financiador a Wakalua, del grupo Globalia", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "la conclusión" es que "queda constatado que la mujer de Pedro Sánchez tenía un interés económico" porque "hay una relación laboral acreditada". Por lo tanto, ha resaltado, "la obligación" del presidente del Gobierno era abstenerse en ese rescate de Air Europa.

A su entender, quedan "pasos por ejecutar de la sentencia" y, por tanto, el PP acudirá otra vez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que prosiga la investigación. "La investigación no es completa", ha señalado, para subrayar que la resolución "dice lo contrario de lo que concluye".

Gamarra ha explicado que se trata de que el TSJM "inste a la Oficina de Conflictos de Intereses a que ejecute de verdad la sentencia" y ha añadido que en el futuro no descartan más acciones en los tribunales o contra la propia OCI. "Ese procedimiento de ejecución de sentencia se presentará en los próximos días", ha apostillado.

LA OCI, UN "ÓRGANO QUE CONTROLA EL GOBIERNO"

Según Gamarra, con esta resolución "se corrobora" que la OCI es un órgano que "en vez de controlar al Gobierno, está a disposición del Gobierno" para "proteger" a Pedro Sánchez, dado que hasta que "no ha habido sentencia del TSJM no ha llevado a cabo ningún tipo de actuación".

"No es una Oficina que controle al Gobierno sino que es una Oficina que blinda al Gobierno", ha afirmado Gamarra, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de dedicarse a "colonizar las instituciones" en esta legislatura.