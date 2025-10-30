El PP dice que Sánchez "reconoce haber cobrado en sobres" y no ha "desmentido" conocer "lo turbio" que rodeaba a Ábalos

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reconoce haber cobrado en sobres" durante su comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado y no ha "desmentido" conocer "todo lo turbio" que rodeaba al exministro José Luis Ábalos. Además, considera que ha acudido al Senado acompañado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, porque le "preocupa" la Justicia, según fuentes del PP.

Se trata de la primera valoración de la formación de Alberto Núñez Feijóo después de más de hora y media de comparecencia de Sánchez, en la que ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque ha añadido que estas cantidades en ningún caso han superado los mil euros. Además, ha presumido de liderar un Gobierno "limpio" y ha dicho que cuando ha visto el "más mínimo atisbo de corrupción en sus filas" ha actuado "con contundencia".

Según el PP, el presidente del Gobierno "está profundamente incómodo" en la comparecencia en el Senado y "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio". "Fuera del nido de Francina Armengol hace frío para un presidente que está acostumbrado a que el árbitro de los debates reme a su favor", han añadido fuentes del partido.

CRITICA QUE RECURRA AL 'NO ME CONSTA' O 'NO LO RECUERDO'

Además, el PP ha criticado que Sánchez recurra al 'no me consta' o 'no lo recuerdo' y ha dicho que esas "son las respuestas que da un culpable que no quiere sumar nuevos delitos a su causa". "Son exactamente las fórmulas que está utilizando el presidente del Gobierno para no responder", han enfatizado las mismas fuentes.

Los 'populares' creen que Sánchez "reconoce haber cobrado en sobres". "No ha respondido a la cantidad de dinero en efectivo que cobró porque lo considera anecdótico", han señalado fuentes del Grupo Popular.

El Partido Popular ha indicado que Sánchez además "es incapaz de desmentir que conocía todo lo turbio que rodeaba a José Luis Ábalos cuando le cesó como ministro y cuando le incluyó en las listas electorales".

Según el PP, Sánchez ha dicho que "cesó a Ábalos por la salida de la pandemia y no por la corrupción o por el uso de la prostitución" "¿No se enteraba de nada? Y eso que ha asegurado que Ábalos fue una persona de su máxima confianza", han añadido fuentes del Grupo Popular.

Además, los 'populares' han resaltado que el jefe del Ejecutivo comparece ahora porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "ha puesto el foco en el procedimiento de pagos del PSOE" y han subrayado que el PP le preguntará por ello en el Senado del mismo modo que este miércoles "preguntó el magistrado en el Tribunal Supremo.

"INTENTA QUE EL TIEMPO PASE SIN DAR EXPLICACIONES"

El PP ha afeado al presidente del Gobierno que se "permita el lujo de faltar al respeto a una de las dos cámaras de representación que conforman las Cortes Generales en nuestro país". "Intenta que el tiempo pase sin dar explicaciones", aseguran desde la cúpula del PP.

Además, el PP cree que el hecho de que haya acudido acompañado del ministro de Justicia "da buena muestra de que le preocupa lo que la Justicia pueda hacer con él". "Cuando acabe la sesión de baño y masaje de los grupos que apoyan al Gobierno de España se someterá al interrogatorio por parte del Grupo Popular", han añadido fuentes del PP.