Tellado carga contra Sánchez por los "elogios" a su exministro en el Senado: "De todo, menos Ábalos el imputado"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado duramente este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los "elogios" que, a su juicio, ha dedicado a su exministro José Luis Ábalos durante su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

En su intervención, Sánchez ha reconocido que Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Según Tellado, el presidente del Gobierno se ha referido a su exministro como "el elocuente", "el articulado" o "el sólido". "De todo, menos Ábalos 'el imputado'". Elogios de Sánchez para 'El de los folios'", ha señalado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

El 'número dos' del PP también ha criticado que el presidente del Gobierno afirme que el Senado "es un circo". "Nulo respeto por las Cortes Generales y por la inteligencia de los españoles", le ha recriminado.

EZCURRA: RENDIR "HONORES" EN VEZ DE RENDIR CUENTAS

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, acusando al presidente del Gobierno de acudir al Senado no a "rendir cuentas" sino "honores". "Con todo lo que se ha hecho público, dice que José Luis Ábalos es un persona 'políticamente sólida'", ha criticado en la misma red social.

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que el jefe del Ejecutivo "está comprando el silencio de José Luis Ábalos con piropos y halagando su elocuencia y su solidez" durante su intervención en el Senado.

"Que se permita alabar cualquier aspecto de una persona que paga a prostitutas con dinero público y que tenía bolsas de dinero en efectivo en la mesa del ministerio es una vergüenza", han enfatizado fuentes 'populares'.