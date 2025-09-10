El PP dice que está con los socios tras el anuncio de Von der Leyen sobre Israel frente a la "frivolidad" de Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Muñoz condena el "ataque" a Polonia y destaca que en momentos como éste es "importante" estar con los aliados de España y no aislados

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles, tras proponer Ursula von der Leyen la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel, que su formación se alineará con los socios de España, "a diferencia" de lo que hace Sánchez al apostar por la "frivolidad" y la "unilateralidad".

En su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzado que propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete.

Al ser preguntada si el PP está de acuerdo con ese movimiento de Von der Leyen y si hay posibilidad de que los 'populares' se sumen a las medidas anunciadas por Sánchez contra Israel, Muñoz ha señalado que, "a diferencia de Pedro Sánchez y de su Gobierno", el Partido Popular está con sus "aliados".

"Y nosotros hemos dicho desde el primer minuto que unas decisiones de estas características tienen que ir siempre de la mano de nuestros socios europeos", ha manifestado, para confesar que en este momento no conocía la "literalidad" de lo que se ha hablado sobre esto en la UE.

No obstante, ha insistido en que "el Partido Popular estará con lo que digan los socios" del España porque no entienden ir "unilateralmente" y "de una forma tan frívola" como, a su juicio, ha hecho Pedro Sánchez para "intentar borrar lo que está pasando hoy", en alusión a la declaración de su esposa, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado.

Muñoz ha subrayado que Sánchez el lunes "anunció una serie de medidas que se iban a aprobar en el Consejo de Ministros, pero no ha sido así". "Nosotros no estamos con la frivolidad ni con el aislamiento de España. Estamos con la Unión Europea y con las instituciones y con nuestros socios", ha abundado.

DENUNCIA LO OCURRIDO EN POLONIA

Por otra parte, Muñoz se ha referido a la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos. "Obviamente denunciamos ese ataque, como no puede ser de otra manera", ha manifestado ante los periodistas.

Las autoridades de Polonia han anunciado que han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes".

Muñoz ha indicado que este "ataque" evidencia la "importancia de que España esté en connivencia con sus socios" y no esté "aislada". "Qué importante en momentos como los que está viviendo la Unión Europea, que podemos estar ante un movimiento histórico en Europa, estar con nuestros aliados y que nuestros aliados sepan que estamos con ellos. Sánchez nos ha aislado de eso y es muy preocupante", ha manifestado.

PROTESTAS EN LA VUELTA CICLISTA

Al ser preguntada por las protestas que se están produciendo en La Vuelta ciclista a España y las interrupciones en la seguridad, la portavoz parlamentaria de los 'populares' ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

"No sé qué es más preocupante, si que España como país no sea capaz de garantizar la seguridad ante un evento deportivo internacional o que el propio Gobierno promueva que no pueda ser seguro un evento internacional deportivo. No sé qué es más preocupante, la verdad", ha finalizado.