El PP dice que la UCO "implica a Sánchez en la trama corrupta" de Koldo y requiere al juez pedir todas las pruebas

Gamarra alerta de que el Gobierno no puede escudarse en la Ley de Secretos Oficiales para limitar la investigación

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que las revelaciones sobre el llamado 'caso Koldo' evidencian que el "gran objetivo" de la presunta "trama corrupta" era "proteger" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso, ha dicho que su partido pedirá que el magistrado requiera a la Unidad Central Operativa (UCO) la entrega inmediata de "todos los documentos y grabaciones sin restricciones" para que "nadie se pueda amparar en la Ley de Secretos Oficiales".

Gamarra se ha hecho eco del último informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la trama que presuntamente habría percibido comisiones por la venta de mascarillas en plena epidemia de COVID-19. Ahí se recoge que Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, preguntó al agente de la Guardia Civil asociado a la trama si el jefe del Ejecutivo o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos "pinchados".

En una comparecencia en el Congreso, Gamarra ha dicho que "no puede ser el propio Gobierno sea quien esté determinando" qué información llega o no hasta el juez y ha expresado la "inquietud" de su partido al constatar en el informe de la UCO que "hay documentos, pruebas, grabaciones o declaraciones de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que no se están remitiendo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales".

PETICIÓN AL MAGISTRADO AL SER EL PP ACUSACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Por eso, ha avanzado que el PP va a solicitar de manera formal, como acusación en este procedimiento, que el magistrado "requiera a la UCO la entrega inmediata de toda esa información para que sea el magistrado quien determine si puede acogerse o no a esa Ley de Secretos Oficiales".

Gamarra ha afirmado que, la misma semana que "la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un baño de realidad a Pedro Sánchez" al no cerrar la investigación a su esposa, Begoña Gómez, se conoce este "primer informe de la UCO que implica directamente en esta trama corrupta al presidente del Gobierno".

Así, ha señalado que han comenzado "los volcados de los móviles" y ya empiezan a "encontrar las conexiones directas de esta trama del PSOE con el presidente del Gobierno". "En este primer informe de la UCO lo que se constata es que la trama buscaba un canal seguro para poder contactar con Pedro Sánchez y para ello le pedía a los implicados, miembros de la Guardia Civil, en primer lugar que comprobaran que el móvil tanto del presidente del Gobierno como del ministro de Fomento no estaban pinchados", ha relatado.

"LA OBSESIÓN ERA SALVAR A SÁNCHEZ"

Además, ha subrayado que ese informe de la UCO refleja que "todos los implicados de esta trama corrupta sabían quién era el jefe y a quién debían de proteger". "Había una obsesión, que era salvar al presidente Sánchez por parte de la trama, algo que no es nuevo", ha dicho, para añadir que no es nuevo porque en otro informe de la UCO ya conocieron "la preocupación por lo que podía decir Aldama ante la citación en la Agencia Tributaria", ha apostillado, en alusión al considerado comisionista de la trama.

La secretaria general del PP ha recalcado que el Gobierno no puede decir que "nada tenía que ver con ellos y que eran cuatro pillos a los que ni tan siquiera conocían" porque en ese caso "no se hubieran tomado tantas preocupaciones ni tantas garantías para buscar proteger el móvil" del presidente del Gobierno y del entonces ministro Ábalos.

"Hablamos de que en el centro de la trama está Aldama, quien se sentaba en la mesa del ministro de Fomento en el mismo Ministerio", ha resaltado, para añadir que "no era un bar ni una cafetería" sino "el despacho del ministro de Fomento".

Gamarra ha sentenciado que, pese a que están en el inicio del volcado de los móviles, "todas las nuevas revelaciones" conducen al presidente del Gobierno. "Ahora sabemos que Koldo pasó de proteger los avales a proteger al propio presidente del Gobierno de posibles investigaciones que implicaran el pinchazo de su teléfono móvil", ha abundado, para subrayar que "cada vez queda más claro que Sánchez tiene mucho que ocultar y por eso no quiere dar explicaciones".

La 'número dos' del PP ha dicho que con estas primeras informaciones del volcado de los móviles el PP "entiende perfectamente los nervios del presidente del Gobierno" como, a su juicio, se ha visto en el Pleno de este miércoles en el Congreso.

"TODA LA VERDAD SALDRÁ A LA LUZ"

Tras recalcar que cada vez está más claro que Sánchez "tiene mucho que ocultar", la dirigente del PP ha afirmado que, aunque "Moncloa ha intentado poner todo tipo de trabas al trabajo de la UCO", "toda la verdad saldrá a la luz".

"Nosotros vamos a seguir trabajando tanto en el procedimiento judicial como en el ámbito político para pedir todas las responsabilidades políticas y jurídicas para que este caso de corrupción, el caso del PSOE, que afecta tanto al Gobierno y que ya llega de lleno al Palacio de la Moncloa, no quede sin saberse ningún aspecto del mismo", ha finalizado.