El PP espera que el Congreso no vete su nueva moción pidiendo elecciones o cuestión de confianza

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reformulado y ampliado la moción que registró este jueves en el Congreso para votar en el próximo Pleno la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones o una cuestión de confianza, y confía en que esta vez pase el filtro de la Mesa que preside Francina Armengol ya que usa redacciones que en su día sí se permitieron.

La nueva redacción mantiene los puntos más controvertidos, exigiendo "la inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones, "tal y como se solicitaba" en una proposición no de ley de Vox que la Mesa admitió a trámite en octubre de 2024.

Y también plantea que, "en el caso de que decida no convocar elecciones", el Congreso inste a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

El texto inicial de la moción buscaba además que el Congreso reconozca y ponga de manifiesto "la pérdida de confianza" de la Cámara en el Gobierno, "como consecuencia de la acumulación de casos de corrupción, la ausencia de Presupuestos Generales y su incapacidad para desarrollar la acción política ordinaria del Ejecutivo", pero esta redacción ha sido modificada por consejo de los letrados de la Cámara, al advertir que no podría ser aceptada porque supone una cuestión de confianza encubierta.

MANIFESTAR EL DESEO MAYORITARIO DE LA CÁMARA A FAVOR DE ELECCIONES

La nueva redacción, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone que el Congreso manifieste "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

También añade que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".

Y, por último, el PP aprovecha también para que el Congreso censure la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación en el Pleno de las dos enmiendas presentadas el pasado martes por el PP y Junts a una moción de los 'populares' a la que ambos pretendían añadir una exigencia de convocatoria de elecciones.

En concreto, los 'populares' pretenden que el Congreso defienda "su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional" y, en consecuencia, repruebe "la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos del debate de determinadas iniciativas o enmiendas".

Ahora la Mesa de la Cámara tendrá que decidir si admite o no a trámite este nuevo texto de los 'populares', si bien en el PP confían en que esta vez sí debería permitirse su tramitación porque recoge textos que en su día fueron examinados y calificados.

PSOE Y SUMAN SOSTIENEN QUE NO DEBE SER OBJETO DE VOTACIÓN

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso no se pronunciará hasta el martes sobre la moción registrada por el PP, cuya votación se calcula para el próximo jueves.

En esa reunión el PSOE y Sumar tendrán que decidir si mantienen el criterio que esgrimieron para vetar esta semana las citadas enmiendas de PP y Junts. En concreto, los partidos del Gobierno, que tienen la mayoría en la Mesa, sostienen que tanto la convocatoria de elecciones como la cuestión de confianza son competencia exclusiva del presidente del Gobierno y que no pueden ser votadas en el Poder Legislativo.