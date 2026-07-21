El PP, a la espera de ver si se anula o no la instrucción que amplía la 'ley de nietos' antes de "seguir con otras vías"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes que su partido está a la espera de ver si se anula o no la instrucción que dictó el Ministerio de Justicia y que amplía la concesión de nacionalidades a través de la llamada 'ley de nietos'.

"Eso es la vía administrativa y, por tanto, hasta que no nos respondan no podemos seguir con otro tipo de vías", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa al ser preguntada si el PP va a tomar el camino judicial para exigir la paralización de las nacionalizaciones con la 'ley de nietos'.

Este lunes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, confirmó que el Partido Popular ha solicitado formalmente "la nulidad de oficio" de esa instrucción, un pasó que también dio Vox hace un par de semanas.

Los 'populares' llevan semanas denunciando que, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública --que ocupaba Sofía Puente, hermana del ahora titular de Transportes-- publicó una instrucción para regular el proceso de nacionalizaciones por esta vía en la que "se reinterpretó la ley".

"NO SE ESTÁN HACIENDO LAS COSAS COMO SE DEBERÍAN"

En declaraciones a los medios en el Congreso, Muñoz se ha hecho eco de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), en la que exige motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la 'ley de nietos' y pide a la Oficina del Censo que dé instrucciones a los consulados sobre los criterios para elegir el lugar donde podrán votar.

La dirigente del PP ha subrayado que la resolución de la Junta Electoral viene a "confirmar las sospechas" que tenía el Partido Popular. "No se están haciendo las cosas como se deberían", ha enfatizado.

Según ha indicado, la nacionalidad se tiene que "otorgar por ley, no mediante una instrucción de una Dirección General". "Entonces nosotros lo que hemos hecho es plantear ante la Dirección General una reformulación de esa instrucción", ha afirmado, para añadir que hasta que no les respondan no pueden "seguir con otro tipo de vías".