Gamarra pregunta a Sánchez por qué no anula la instrucción de la Ley de Nietos tras la JEC: "sólo podemos pensar mal"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por qué no anula la instrucción de la Ley de Nietos que "impacta en el censo", sobre todo después de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), y concluye que "sólo" pueden pensar mal por el hecho de que se mantenga la aplicación de esta instrucción que, advierte, sobrepasa el mandato de lo aprobado por el Parlamento para dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados de la guerra que tuvieron que emigrar.

Así lo ha señalado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que la JEC emitiera un informe en el que considera que la instrucción de Justicia va más allá de lo aprobado por el Parlamento y pidiera a la Oficina del Censo Electoral que aclare cómo se asigna el municipio o provincia por el que votan estos ciudadanos. Además, la JEC reclama a esta oficina que dicte una instrucción en la que se precisen los criterios aplicables para determinar el municipio electoral y cómo se acredita el arraigo de los descendientes.

La dirigente popular asegura que no puede poner en duda el sistema electoral español, pero recuerda que las nacionalizaciones que se están llevando a cabo "impactan en el censo" y han sido los propios funcionarios del CSIF quienes han llevado la denuncia a la Junta Electoral Central "pidiendo instrucciones claras y hablando de inseguridad jurídica".

Ahora, y después de que la JEC haya "tomado ya cartas en el asunto" asegura que nadie entiende por qué el Gobierno "se empeña en mantener" la instrucción que "se está aplicando a personas que no están dentro de lo que la ley aprobó" en el Parlamento.

IMPACTO EN EL CENSO

La dirigente popular no ha querido precisar al ser preguntada qué interés tiene el Gobierno en mantener una instrucción que es ilegal. Se ha limitado a decir: "sólo podemos pensar mal". Teniendo en cuenta, ha añadido, que esa acción tiene un "impacto directo en el censo, porque automáticamente el acceso a la nacionalidad lleva incorporado el acceso al censo".

Al ser preguntada sobre si está acusando al Gobierno de intentar subvertir el sistema electoral, Cuca Gamarra ha eludido la respuesta insistiendo en que la instrucción fue dictada por "alguien que no era competente para adoptar las medidas que lleva esa instrucción, y además yendo más allá de lo que la ley aprobó".

Y ha insistido en la resolución de la Junta Electoral adoptada "mayoritariamente": "estamos hablando de ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, no estamos hablando de una barra de bar".

Por ello, ha recordado que el PP ha exigido una revisión de oficio y la nulidad y mientras no se tomen estas medidas que, al menos, "se paralice o que se hagan las cosas bien".