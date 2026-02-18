El PP exige la dimisión de Marlaska por "tapar" la querella por acoso del 2 de Policía: Da náuseas verle en el Gobierno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo ha salido en tromba este miércoles para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de "tapar" la investigación por acoso sexual del director adjunto operativo (DAO) de la Policía.

"Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha espetado el secretario general del PP, Miguel Tellado, al propio ministro presente en el hemiciclo durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha salido en defensa de Marlaska al asegurar que "hizo lo que tenía que hacer", al tiempo que ha acusado al PP de "doble moral" por denunciar casos relacionados con el Gobierno pero no "hacer nada" con el alcalde de Móstoles o el de Algeciras.

El DAO de la Policía Nacional, el comisario principal, José Ángel González, renunció este martes al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada el mes de abril. La querella está fechada el 9 de enero.

CRÍTICAS DE FEIJÓO, GAMARRA, TELLADO Y MUÑOZ

A primera hora de este miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de "saber, tapar y proteger" el presunto delito de agresión sexual. "Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha asegurado en su cuenta de 'X'.

Antes de la sesión plenaria, en declaraciones a los periodistas en los pasillos, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de "insuficiente" la dimisión del 'número dos' de la Policía Nacional y ha reclamado el cese del ministro. "El ministro lo conocía", ha insistido tajantemente.

Y ya después en el hemiciclo, el más duro ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha afirmado que "da náuseas ver a Marlaska sentado en el banco azul" del Gobierno, "tapando una presunta agresión sexual, una violación".

"Hoy el señor Marlaska ya no debería estar sentado en el Banco Azul. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan", ha enfatizado, para criticar también el "feminismo asqueroso" de "esta izquierda en contra de prohibir el burka".

MUÑÓZ: "¿DÓNDE QUEDA SU RESPONSABILIDAD?"

También la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que saben que en el Gobierno "conocían" que la "mano derecha de Marlaska en Interior, presuntamente ha violado a una subordinada". A su entender, lo han "cesado y ha dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho"

"Señora vicepresidenta, usted vicepreside un Consejo de Ministros en el que el señor Marlaska todavía es ministro. ¿Dónde queda su responsabilidad?", ha preguntado a Montero, para echar en cara a la vicepresidenta que pertenezca a un Gobierno en el que "el número uno de la Policía Nacional cometía delitos en lugar de proteger a las mujeres".

Tras asegurar que el Gobierno y el PSOE se rodea de "delincuentes", Muñoz ha afirmado que ahora también saben que "había otro alto mando que era un comisario que intentó acallar a la presunta víctima para que no dijera nada". "Esa es la gente de la que están ustedes rodeados. Y todavía se sorprenden de que alguien diga que son ustedes una mafia", ha proclamado Muñoz.

También la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado a Marlaska qué hace sentado en el banco azul del Gobierno. "Es devastador", le ha dicho, mientras que la diputada Miriam Guardiola ha afirmado que el PSOE es un partido de "encubridores, abusadores y machistas".

Más contundente se ha expresado el diputado 'popular' Jaime de Olano: "Después de haber tapado al presunto violador y su mano derecha, no sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión", ha demandado, cosechando un aplauso de la bancada del PP.

MONTERO ACUSA AL PP DE "DOBLE MORAL"

En su réplica, la vicepresidenta Montero ha acusado al PP de "doble moral" porque cuando hay una agresión sexual o un caso sobre una mujer que "esté relacionada con la esfera del Gobierno", se "rasgan las vestiduras".

"Sin embargo, cuando hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que después de las denuncias presentadas no hacen absolutamente nada, como el caso del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras, ustedes ahí no se sienten interpelados", ha dicho Montero a la bancada del PP.

A renglón seguido, la vicepresidenta Montero ha salido en defensa del titular del Interior. "En el día de ayer, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y el señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer", ha dicho.

Así, ha subrayado que ante el conocimiento de este caso, el ministro "pidió la dimisión" del DAO y hoy ese "señor no ostenta esa responsabilidad", al tiempo que ha defendido que la denunciante "acuda a la justicia" y "se defienda" allí. "Por tanto, tolerancia cero con la agresión a las mujeres", ha apostillado.

LA VICEPRESIDENTA RECUERDA LOS CASOS DE RATO, BÁRCENAS Y MONTORO

Montero ha reprochado a Muñoz que hable de "delincuentes" cuando el PP "ha tenido delincuentes en el Gobierno, que actualmente están en la cárcel". "Si no que se lo pregunten al señor Rato y al señor Bárcenas", le ha espetado.

Según ha insistido, el PP intenta "reprochar los casos de corrupción al adversario político" pero no hace "nada con los casos de corrupción que tienen en su partido" porque "siguen teniendo personas imputadas en las instituciones".

Además, Montero ha atacado al PP con el llamado 'caso Montoro' que afecta al extitular de Hacienda porque, según ha dicho, Cristóbal Montoro "está acusado de prevaricación, malversación, falsedad documental, de todos los delitos que tienen que ver justamente con la corrupción con la Hacienda Pública".