El PP exige a Sánchez no "manosear" la figura del Rey y dice que Feijóo iría con Felipe VI a Ceuta si fuera presidente

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no "manosee" la figura del Rey y ha recalcado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudiría con Felipe VI a Ceuta si fuese presidente del Gobierno.

Así se ha pronunciado después de que Pedro Sánchez haya afirmado --en una entrevista en la 'cadena SER'-- que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y haya destacado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Sémper ha indicado que el PP está "absolutamente convencido" de que "el deterioro institucional de este país debe parar". A su entender, deben "proteger las instituciones sólidas" que representan a todos los españoles.

"Y entre esas instituciones que estamos obligados a defender, a proteger y a evitar que sean manoseadas políticamente está la Corona y está la figura por supuesto de su majestad el Rey", ha manifestado.

Dicho esto, ha subrayado que si Alberto Núñez Fijó fuera presidente del Gobierno "acompañaría a su majestad el Rey a visitar Ceuta". "Lo haría con el orgullo y con el deber exigible y también en la convicción de que es importante la presencia de la máxima autoridad del estado en Ceuta", ha indicado.

PIDE "RESPETO" A FELIPE VI, QUE ES REY DESDE 2014 Y "NO 20 AÑOS"

Después de que Sánchez haya dicho que el Rey lleva "reinando más de 20 años", Sémper le ha recordado que Felipe VI lleva siendo rey desde el año 2014 y "no 20 años". "Y todos los dirigentes políticos a nuestro juicio debemos demostrar el respeto debido cuando nos referimos a su majestad. El primero de ellos, el presidente del Gobierno", ha aseverado.

Al ser preguntado si cree que esa visita del Rey a Ceuta debería ser cuanto antes o después de las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre, el portavoz nacional del PP ha insistido en que si Feijóo estuviera en Moncloa "ya habría acudido o estaría a punto de acudir acompañado de su majestad el Rey a Ceuta".

Sémper ha hecho hincapié de nuevo en que el PP se niega a convertir las instituciones "más relevantes" de España "en motivo de confrontación política y de manoseo partidista" y ha resaltado que "la primera de ellas y la más importante" es "la Corona y la figura de su majestad el Rey". "Y ahí, a jugar con esas cosas serias, que no cuenten con el Partido Popular", ha avisado.

Dicho esto, ha subrayado que el Rey "tiene perfecto derecho y legitimidad para ir a cualquier lugar de la geografía española cuando considere oportuno y cuando así lo reclamen sus ciudadanos". De hecho, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos de Ceuta "se van a ver reconfortados con la presencia de su majestad el Rey allí".

FEIJÓO: EL REY "QUIERE IR A CEUTA"

Fuentes de la cúpula del PP han indicado después que si Felipe VI no ha acudido a Ceuta es porque el Gobierno de Pedro Sánchez no se lo ha permitido, al tiempo que han censurado la falta de "humildad" que ha exhibido Sánchez en su primera intervención del curso político.

En una reciente entrevista concedida a Europa Press, Feijóo aseguró que el Rey "quiere ir a Ceuta" porque "le corresponde" como jefe del Estado ante la "crisis humanitaria, de salud pública y de orden público" que se está viviendo en la ciudad autónoma. Por eso, pidió al Gobierno que "autorice" esa visita.