El PP exige a Sánchez la reforma "urgente" del sistema de financiación local y poder derogar el "tasazo" de basuras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos del Partido Popular han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reforma "urgente" del sistema de financiación local, abordándose en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica, ante la situación financiera en la que se encuentran los municipios españoles.

"No aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada", señalan los alcaldes del PP tras las reuniones que han mantenido durante las últimas semanas.

Los populares acusan a Sánchez de convertir la gestión municipal en una "carrera de obstáculos", imponiendo cargas sin financiación, bloqueando el uso de los remanentes y posponiendo el encuentro de la Comisión Nacional de Administración Local. "Desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, lo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas", denuncian.

De igual forma, reprochan al Gobierno que haya impuesto a los ayuntamientos repercutir íntegramente el "tasazo" de basura a los ciudadanos. "Esta decisión es injusta para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos", condenan.

Desde el PP solicitan una autonomía fiscal de los ayuntamientos y, por ello, exigen una modificación legislativa para derogar la obligatoriedad de la tasa de basuras. "Reclamaremos una reforma que devuelva a los ayuntamientos la potestad de financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, según su propio criterio y situación económica, sin castigar a los vecinos con nuevas cargas impuestas desde Moncloa".

Ante ello, los ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular apuestan por una "presión fiscal baja" para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la financiación de unos servicios públicos de calidad, así como utilizar los remanentes municipales para abordar otros asuntos como la puesta en marcha de proyectos de inversión productiva y sostenible o la construcción y promoción de vivienda.