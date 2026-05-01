El PP exige transparencia al Gobierno tras comprometer casi 69.000 millones en Defensa sin pasar por el Congreso

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que acusa al Gobierno de falta de transparencia por haber comprometido casi 69.000 millones de euros en gasto en Defensa sin someter esas decisiones al control del Parlamento, y en la que exige la comparecencia trimestral de la Secretaría de Estado de Defensa para realizar un "seguimiento detallado" del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la OTAN.

En concreto, el PP ha criticado en un comunicado que el Ejecutivo "esté comprometiendo miles de millones de euros" relacionados con el departamento de Margarita Robles sin tener presupuestos actualizados y sin someter sus decisiones a las Cortes.

El partido ha denunciado que en 2025 el Ministerio de Defensa ha incrementado en casi un 50% sus créditos con respecto a 2024 y ha puesto como ejemplo la aprobación en el Consejo de Ministros del 10 de marzo de una ampliación del presupuesto de Defensa en más de 1.330 millones de euros.

En esta línea, el PP ha reiterado sus críticas a la incapacidad del Gobierno para aprobar Presupuestos Generales, que lleva sin presentar su proyecto de presupuestos desde la pasada legislatura y siguen operativos los aprobados en 2022.

Por ello, el PP ha exigido la aprobación "inmediata" del proyecto de presupuestos para este año, que lleven las dotaciones para hacer frente a los compromisos adquiridos en materia de defensa, así como su exigencia al Gobierno que dé cuenta de las modificaciones al alza de los créditos prorrogados del Ministerio de Defensa y que remita al Congreso la relación de proyectos a los que corresponden los compromisos de gasto.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha alertado de que el país está ante un Gobierno que "compromete el dinero de todos los españoles sin dar explicaciones, sin transparencia y sin contar con el Parlamento".

Asimismo, el Partido Popular ha recordado que lleva meses alertando sobre la falta de explicaciones con la que se está dirigiendo toda la política de Seguridad y Defensa, y que en noviembre pidió la comparecencia en el Congreso tanto de Margarita Robles como de Jordi Hereu para que explicasen los procesos de adjudicación de diversos contratos para la concesión de préstamos directos.