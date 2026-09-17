El PP garantiza el "encaje legal" de su propuesta para retirar la nacionalidad a los que cometan delitos graves

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en un acto en Palma. - JAVIER FERNÁNDEZ

Bendodo dice que la nacionalidad española "es un orgullo" y que si una persona "se dedica a delinquir" la va a "perder"

PALMA/MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha garantizado este jueves el "encaje legal" de la proposición de ley orgánica que prepara Alberto Núñez Feijóo para retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves.

En una rueda de prensa en Palma, Bendodo ha indicado que la iniciativa de su partido buscaría "endurecer" los requisitos para ser español. Según ha añadido, la legislación serviría para "blindar" los requisitos para obtener la nacionalidad y así "ponerla en valor".

Acerca de la constitucionalidad de esta normativa, Bendodo ha mantenido que, si un ciudadano consigue la nacionalidad española, les parecerá "muy bien", porque "ha cumplido los requisitos" pero ha especificado que, "si se dedica a delinquir en España, esa nacionalidad la va a perder". Por este motivo, ha subrayado que se "buscará el encaje legal" porque, a su manera de ver, es "de sentido común".

Preguntado por si la corrupción podría incluirse en la proposición de ley que plantea el PP para endurecer los requisitos para adquirir y mantener la nacionalidad española, Bendodo ha respondido que es "un tema distinto" a la iniciativa de los 'populares'.

En este sentido, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP ha recalcado que su intención es que "no se regale la nacionalidad española" y ha insistido en que la iniciativa buscaría "endurecer" los requisitos para ser español.

"DESFACHATEZ" DE UN SÁNCHEZ POR RESPONSABILIZAR A VIVAS

El dirigente 'popular' ha ahondado en el plan migratorio de un futuro Gobierno del PP en el que dan la "bienvenida" a los migrantes que "vengan a España de forma legal a trabajar e integrarse". Sin embargo, ha señalado que quien entre de forma "irregular" o "a delinquir", tendría que "ser expulsado" y "volver por donde entró, con todas las consecuencias y sin ningún tipo de ambage".

El diputado del PP también se ha pronunciado sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al responsabilizar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de la permanencia de menores en las calles de la ciudad autónoma, algo que ha calificado de "desfachatez" por "echarle la pelota a la única persona que ha estado al frente de la crisis en Ceuta".

En ese sentido, Bendodo ha resaltado que Vivas ha estado "todos los días al frente de esta crisis", mientras ha acusado a Sánchez de estar "tumbado a la bartola" en una hamaca en Lanzarote. "España tiene un presidente que no está a la altura de lo que se merece y los grandes dirigentes se miden por su capacidad de gestionar las crisis. Sánchez ha demostrado en cada gestión de una crisis la misma soberbia y el mismo desprecio", ha subrayado.

Bendodo ha puesto de relieve el papel del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles se ha reunido con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para "buscar una solución" a la crisis de Ceuta, por lo que ha destacado que Gobierno y oposición tendrían "los papeles cambiados".

Asimismo, ha aprovechado para trasladar la "solidaridad" y el "apoyo" del PP a los dos militares heridos en Ceuta, unos hechos que ha atribuido a "migrantes irregulares". "¿Qué más tiene que pasar? ¿Tiene que morir alguien en Ceuta para que se tome en serio el problema de la invasión irregular en Ceuta?", se ha preguntado retóricamente. Cabe recordar que la ONG Caminando Fronteras ha contabilizado la muerte de más de 140 personas en los hechos ocurridos en Ceuta el pasado julio.