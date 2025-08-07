El PP insiste contra el PNV: su "apoyo cómplice" a Sánchez le cuesta votos y "cada vez son menos"

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, Jaime de los Santos, ha avisado este jueves al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de que su "apoyo cómplice" al Gobierno "asolado por la corrupción" de Pedro Sánchez está provocando que "pierdan apoyo", por lo que ha instado a la formación jeltzale a aclarar "en qué anda metido" a sus votantes, "que cada vez son menos".

"Aquí el que tiene que explicarle a sus votantes en qué anda metido es el PNV, que cada vez son menos. No hay más que analizar las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales para comprobar que van perdiendo apoyo. Quizá pierdan ese apoyo ciudadano por el apoyo cómplice que sí que están dando ellos a un gobierno, el de Pedro Sánchez, asolado por la corrupción", ha valorado en declaraciones a los periodistas desde la sede nacional del PP en Madrid.

El dirigente 'popular' ha dado continuidad, de esta forma, al rifirrafe que ambas formaciones políticas mantienen desde que el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusara este semana en redes sociales al líder nacionalista, Aitor Esteban, de mentir al decir que no conocía al empresario Antxon Alonso, investigado en el 'caso Koldo' y a quien el 'ex número tres' del PSOE, Santos Cerdán, situó, en una entrevista en 'La Vanguardia' desde la cárcel, como actor en las negociaciones de los socialistas con EH Bildu y el PNV para la investidura de Sánchez de 2023.

En ese contexto, de los Santos ha remarcado que esa pérdida de apoyos podría estar relacionada, a su vez, con sostener a un Gobierno que, además de estar "asolado" por la corrupción, ha permitido "que a las mujeres se las maltrate". "No tienen ustedes más que acercarse a los audios del señor Koldo en los que se repartían a las mujeres como si fueran simples objetos", ha aducido el dirigente del PP.