PP insiste en desclasificar informes de Pegasus y dice que "hay algo" que provocó la "sumisión" de Sánchez a Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del E - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a pedir la "desclasificación" de informes por el espionaje con el sistema Pegasus a miembros del Gobierno de España y ha subrayado que "hay algo" que ha provocado la "sumisión" del presidente Pedro Sánchez con Marruecos, por lo que ha apelado a la "transparencia".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha planteado estas "dudas" ante el "cambio evidente en la política" del PSOE con respecto a Marruecos y el "punto de inflexión" que se produjo desde que se "hackearon los móviles". "Lo que tiene que hacer el Gobierno, para que no tengamos ninguna sospecha ni duda, es transparencia y desclasificar todos esos documentos", ha reclamado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Muñoz, que ha reprochado al Gobierno su cambio en la política exterior sin debate en el Parlamento, también ha afeado a Sánchez que "cómo es posible que haya sido más cuidadoso en no ofender a Marruecos" mientras si ha "ofendido" al rey de España.

A juicio de Muñoz, "Marruecos nunca va a estar mejor que con un Gobierno como el de Pedro Sánchez", a la vez que ha rechazado la "conspiración interestelar" de Israel y Estados Unidos que asumió, entre otros, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "En el cambio de postura con respecto al Sáhara en 2022, que nadie comprendió, no gobernaba Trump, gobernaba Biden", ha recordado.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado que desde que el ministro Félix Bolaños hizo público que había sido espiado por Pegasus "la posición en relación con Marruecos en muchos ámbitos cambió". "Parece razonable preguntarnos si hay alguna correlación entre una cosa y la otra, porque si no, no se entiende esta actitud del Gobierno en relación con nuestro vecino", ha dicho en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, para insistir después en que "todo se va a terminar por saber" cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo.

CUANDO A SÁNCHEZ "LE DESCUBREN", ATACA A LOS JUECES

Muñoz ha criticado además las "mentiras" del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta y que, ante "la magnitud" de las mismas, "atacan a la Policía Nacional y a la juez que está investigando". "Es la tónica que lleva siguiendo el Gobierno de España durante los últimos años. Cuando se descubre todo el pastel, en lugar de asumir responsabilidades, atacan a quien está investigando", ha incidido.

Asimismo, la portavoz parlamentaria ha afirmado que las consecuencias de la crisis de Ceuta van a ser "terribles" para Sánchez porque tanto izquierda como derecha han visto "qué es lo que ha pasado" y cómo mientras ocurría "la mayor crisis de Estado de nuestro país", el presidente "recomendaba su lista de música en Spotify". "Políticamente lo va a pagar, judicialmente lo vamos a ver", ha vaticinado.