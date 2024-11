El PP insiste en que Ribera se comprometa a dimitir si es imputada por la DANA y la vicepresidenta no contesta

Muñoz denuncia "bulos" del Gobierno, acusa a la ministra de no asumir "ni un solo error" y le avisa: "Esto va a acabar en los tribunales"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha insistido este miércoles en que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, se comprometa a dimitir de su cargo de comisaria europea si es imputada por la DANA. Sin embargo, la también ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no ha contestado a esa cuestión durante el debate de más de tres horas en el Pleno del Congreso.

Muñoz ha recordado que Ribera "no contestó" hace una semana durante su examen en Bruselas a la pregunta que le formularon los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y la la reiterado. "¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Úrsula von der Leyen y a toda la Comisión Europea?, ha interpelado.

En su segundo turno, ha vuelto a insistir en esa pregunta, advirtiendo a la ministra que en Europa la "están mirando": "¿Piensa usted dimitir si es imputada por la DANA o por Aldama --en alusión al comisionista de la trama Koldo-- para no arrastrar a la Comisión y a la presidenta Úrsula von der Leyen?. A su entender, el "pueblo español ya ha emitido su veredicto" y es que Ribera "no ha estado a la altura".

RIBERA PIDE "TRABAJAR UNIDOS"

Sin embargo, Ribera no ha respondido a esa cuestión durante sus tres intervenciones en el Pleno del Congreso, que ha finalizado asegurando que hay que "trabajar unidos frente a este desafío" y "trabajar sobre la base de una cooperación que respete el estado autonómico".

Tras dar las gracias por darle la "oportunidad" de explicarse, Ribera ha recordado al PP que "la primera semana no había plenos" en el Congreso y "la segunda semana" tenía "una obligación también muy importante ante el Parlamento Europeo". "Pero lógicamente mi obligación es estar aquí, no solamente para con ustedes, para con todos los ciudadanos", ha concluido.

Desde el Gobierno subrayan que, conforma a las normas europeas, un comisario europeo solo debe dimitir si es objeto de una sentencia firme por causa criminal, pues en caso contrario se podría bloquear la Comisión Europea con cualquier denuncia en cualquier país. De hecho, Ursula Von der Layen aún arrastra alguna investigación por el reparto de las vacunas en la pandemia.

Durante el debate, el Grupo Popular Europeo ha emitido un comunicado asegurando que "ha estado muy pendiente" de la comparecencia de Ribera en el Congreso y subrayando que "no ha respondido" a la pregunta de si dimitirá en caso de resultar imputada por su gestión en las inundaciones.

"El Partido Popular Europeo quiere dejar constancia de que debe dimitir si es imputada por sus responsabilidades derivadas del ejercicio de sus competencias como vicepresidenta del Gobierno de España", añade el citado comunicado, que ha difundido el PP español.

MUÑOZ A RIBERA: "CUANTA SOBERBIA SEÑORA MINISTRA"

En su segundo turno, Muñoz ha dicho que la intervención de Ribera evidencia que está "muy nerviosa" y le ha echado en cara su "soberbia" por ser "incapaz de asumir ni un solo error". "¿De verdad usted no se equivocó en nada? ¿De verdad ninguna de sus organizaciones competentes se equivocó absolutamente en nada? ¡Cuánta soberbia, señora ministra!", ha exclamado.

Además, ha recriminado a Ribera que haya dicho que "el sistema no falló" cuando, a su entender, fue "precisamente lo que falló". "No había información y por eso no se tomaron decisiones. Cuando había información por la mañana, hubo avisos a los ayuntamientos. Cuando dejó de haber información esas dos horas en las que la confederación no avisaba, no se tomaron decisiones", ha aseverado.

Según Muñoz, estos días se han difundido "muchas medias verdades y muchos bulos". Y ha resaltado que "en esta escala de bulos" hay uno que le "preocupa sobremanera", como es el hecho de que el Gobierno sostenga y repita "hasta la saciedad" que el CECOPI "estaba perfectamente avisado en tiempo y forma de los riesgos".

"Pero en ese CECOPI estaba la delegada del Gobierno. Ella podría haber avisado al Gobierno de que estaban poniendo en riesgo a la población. Y no lo hizo. Al Gobierno, la ley les habilita para tomar el mando si no se toman decisiones oportunas. Y no lo hicieron", ha enfatizado, para espetar a Ribera: "Esto es un dolo eventual de manual. Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales".

También ha calificado de "bulo" el mensaje de que "no se tomaron decisiones porque se estaba esperando" al presidente de la Generalitat y ha afirmado que eso es "mentira" porque Carlos Mazón "no tenía que estar en el CECOPI" según el Plan de Emergencias de la Comunidad Valenciana. "Antes de gritar, estudien un poco, por favor", ha demandado a la bancada del PSOE.

"ESTO VA A ACABAR EN LOS TRIBUNALES"

De la misma manera ha tildado de "bulo" que se diga que no se decretó la emergencia nacional porque el Gobierno no es competente. "No solo son competentes, es que la ley les obligaba", ha resaltado, citando las leyes que así lo establecen --la de Protección Civil, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley del Estado de Alarma--. "Estudien un poco, que parece mentira que usted sea jurista, señora ministra", ha enfatizado.

Asimismo, ha afeado al Gobierno que diga que "han colaborado y apoyado desde el primer minuto, cuando lo que estaban haciendo en realidad era pagar publicidad en campañas de redes sociales para ir contra" el Gobierno autonómico. En su opinión, es "deleznable" a lo que se ha dedicado el Gobierno estos últimos 22 días. "Yo les traigo leyes y ustedes traen excusas. Estudien un poco antes de gritar, por favor", ha proclamado de nuevo Muñoz.

La diputada del PP ha admitido que "efectivamente esto va a acabar en los tribunales" y ha recordado que Ribera "tiene alguna querella ya planteada ante el Tribunal Supremo". "Y ahí se estudiará. No se crean ustedes que los jueces son como el equipo de opinión sincronizada que se cree en todo lo que suelta sin comprobarlo", le ha advertido.