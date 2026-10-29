1129714.1.260.149.20261029184727 El PP instala un libro de condolencias en su sede nacional para rendir homenaje a Fátima Báñez - PP

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP nacional ha anunciado este jueves que ha habilitado un libro de condolencias en su sede de Madrid para rendir homenaje y "honrar la memoria" de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, que ha perdido la vida en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

"Los ciudadanos que quieran rendir homenaje a Fátima Báñez tienen desde este momento un libro de condolencias en la sede nacional del Partido Popular", ha explicado la dirección nacional de los 'populares' en un mensaje en su perfil de 'X', recogido por Europa Press.

Según el PP, este libro de condolencias servirá como "espacio para el recogimiento y para honrar la memoria de quien formó parte de la historia" de los 'populares' y de España.

En las imágenes que ha distribuido el PP se puede ver al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, firmando en este libro de condolencias después de que unas horas antes haya publicado un mensaje en 'X' lamentando su muerte.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.

"Todo el Partido Popular llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas. Descanse en paz", ha expresado el líder de los 'populares'.