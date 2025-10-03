El PP instará al Gobierno a adquirir los terrenos de la Ciudad de la Justicia de Palma de Mallorca

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Senado abordará este martes una iniciativa del PP en la que insta al Gobierno a proceder "de inmediato" a la adquisición de los terrenos de Son Pardo, junto a la Vía de Cintura, donde está previsto construir la nueva Ciudad de la Justicia de Palma de Mallorca.

La moción --una iniciativa no vinculante-- recuerda el acuerdo suscrito en 2022 entre el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Pilar Llop, y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para la adquisición del suelo, 212.825 metros cuadrados en una superficie de Son Pardo (Palma), junto a la Vía de Cintura, por un precio de 4,7 millones de euros. Pero lamenta que todavía no se ha llevado a término.

En el texto, recogido por Europa Press, el PP denuncia la falta de espacios para desarrollar la actividad judicial y reivindica la "necesidad" de contar con un nuevo edificio para albergar la Audiencia Provincial de Palma, tal y como queda patente, dicen, en las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB).

Argumentan, además, que la "falta de espacios" está condicionando la puesta en marcha de nuevas plazas judiciales para hacer frente a la demanda de profesionales, y que la situación es "precaria", citando quejas elevadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Gómez, y la Juez Decana de Palma, Sonia Vidal.