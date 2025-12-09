El PP interpelará a Yolanda Díaz sobre la corrupción del Gobierno ante la ausencia de Bolaños en el Congreso

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha optado por redirigir a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la interpelación sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno y que inicialmente había registrado para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Los 'populares' han tomado esta decisión después de que Bolaños haya comunicado al Congreso que este miércoles se ausentará de la sesión de control tras el turno de preguntas y que no podrá, por tanto, estar presente durante el debate de las interpelaciones.

El PP registró sus iniciativas para la sesión de control el pasado jueves por la tarde y entre ellas se incluían tres preguntas y una interpelación para Bolaños. Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el viernes Bolaños comunicó ausencia durante el debate de las interpelaciones.

Ante esta circunstancia, el PP podría haber aceptado el aplazamiento de la interpelación, lo que habría retrasado su debate hasta el próximo mes de febrero, habida cuenta de que el de esta semana es el último Pleno del año y la Cámara no retomará las sesiones de control hasta la reanudación de los Plenos ordinarios ya en febrero, pues enero es inhábil en el Congreso.

MONTERO TAMPOCO ESTARÁ

Otra opción habría sido derivar la interpelación a la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, pero ella ya había anticipado que no iba a pasar este miércoles por el Congreso, por lo que el PP ha decidido que sea la número tres del Ejecutivo de coalición, Yolanda Díaz, la que rinda cuentas por este asunto.

Para ello, los 'populares' han retirado la interpelación que inicialmente habían registrado para que Bolaños respondiera por "la corrupción económica, política e institucional que afecta al Gobierno y al partido socialista su Gobierno y del deterioro de la calidad democrática en nuestro país" y la han transformado eliminando la mención a la "corrupción del PSOE" para dirigírsela a Díaz.

Este debate dará lugar a una moción que se votará en el Pleno del Congreso el próximo mes de febrero ya en el nuevo periodo ordinario de sesiones.