PP y Junts se unen en el Senado para reprobar por tercera vez a Óscar Puente por el "caos ferroviario" en España

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Los 'populares' censuran, además, el "habitual comportamiento machista y chulesco" del ministro de Transportes

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Junts per Cataluña se han unido este miércoles en el Senado para sacar adelante la reprobación, por tercera vez, del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante la situación de "caos ferroviario" que, a su juicio, atraviesa España, en una iniciativa en la que los 'populares' también han censurado su "habitual comportamiento machista y chulesco" y le han calificado como "matón".

Aunque los el PP no necesitaban el voto afirmativo de ningún grupo, puesto que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, el senador de Junts Joan Baptista Bagué ha coincidido con el PP en señalar el "caos absoluto" vivido durante el verano, con "incidencias casi diarias" en Cercanías, Media Distancia y la Alta Velocidad.

"Nosotros no podemos compartir, de ninguna manera, el estado actual (de los trenes). Hay un estado grave de irritación e indignación no sólo con la Alta Velocidad, sino con el sistema de caos ferroviario que existe. (...) Estamos cronificando el desastre y consideramos que es un trato indigno para los ciudadanos", ha justificado.

Finalmente, Junts ha votado a favor de la propuesta, que ha salido adelante con 150 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones.

Previamente, la senadora 'popular' María Asunción Mayo ha criticado el "matonismo, el machismo y la incompetencia" de Puente, así como su comportamiento "chulesco e impropio" de un ministro del Gobierno de España.

"De callar, ustedes deben saber bastante. Sólo así en el partido hay tantos chulos, sobones, machistas y tantos puteros, todos ellos íntimos de (Pedro) Sánchez. Cuando el machista es de su cuerda, callan y miran a otro lado", le ha espetado a los senadores del PSOE, antes de afirmar que el jefe del Ejecutivo "se aprovechaba de la prostitución" y "ahora la quiere prohibir".

COMPROMISOS DE PUNTUALIDAD, PLAN DE CHOQUE Y ANÁLISIS DE INCIDENCIAS

En la moción, el PP insta al Gobierno a exigir los compromisos de puntualidad y las devoluciones de Renfe y restablecer los parámetros existentes antes del pasado 1 de julio, así como elaborar un plan de atención a los pasajeros con incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes.

Los 'populares' reclaman un "plan de choque" para solucionar el "caos ferroviario" y también una estrategia de "resiliencia" con protocolos ante incidencias eléctricas, climáticas o técnicas, además de una auditoría de los sistemas de señalización.

El PP exhorta al Gobierno a elaborar un protocolo de análisis de incidencias de infraestructuras que provoquen más de media hora de retraso en los trayectos ferroviarios e invitan al Ejecutivo a "avanzar en la independencia y neutralidad de Adif", así como en la transparencia de su gestión.

Por último, los 'populares' defienden un modelo de coordinación con las diferentes operadoras para prever con antelación las actuaciones e inversiones en la red.