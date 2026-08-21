El PP lamenta que el Gobierno no les haya llamado por Ceuta y dejen a Vivas "solo" gestionando la crisis

Archivo - (Foto de ARCHIVO)El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha lamentado que el Gobierno de España no haya llamado a la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo por la crisis de Ceuta y a su vez dejen "solo" al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, gestionando la situación.

En declaraciones a la cadena 'Cope', recogidas por Europa Press, Bravo ha subrayado que el Ejecutivo es el que "debe tener respuestas" ante la crisis que vive Ceuta, si bien ha denunciado que desde el Gobierno no haya soluciones frente a las propuestas que, a su juicio, sí tiene el PP.

Así, ha recordado el plan de reactivación económica de Ceuta avanzado por Núñez Feijóo y dotado con 650 millones en los próximos seis años. "Tiene cuestiones que todo el mundo comparte y que son reivindicaciones que habría que haber atendido y no se han hecho", ha defendido el dirigente del PP, quien ha incidido en la preocupación económica de las familias y empresas por el impacto de la crisis en Ceuta y Melilla.

Dicho esto, ha denunciado que el Gobierno no llame al PP ni "quiera un plan", argumentando que desde su formación están presentes en asuntos relevantes como la dana o los aranceles de Estados Unidos a España.

"Quizá el Gobierno está más en la imagen", ha insistido Bravo, al tiempo que ha vuelto a reprochar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté de "vacaciones" y que se haya desalojado "una playa que ha vuelto a ser invadida".

En este contexto, se ha preguntado los motivos por los que los inmigrantes que entraron ilegalmente desde Marruecos a Ceuta no han sido todavía devueltos, en contra de lo que afirma la Unión Europea y el propio país vecino, o también aseguraron los ministros José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska.