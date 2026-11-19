El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El acto se enmarca en la campaña electoral del Partido Popular para los comi - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lanzado un nuevo spot electoral reivindicando la entrada de "aire fresco para España" con una versión de la popular canción 'Aire' del cantaor flamenco José Mercé de fondo.

El spot, que ha compartido en redes sociales el candidato del PP para las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, entremezcla imágenes y vídeos de ciudadanos de distintas edades informándose sobre la crisis migratoria de Ceuta, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la situación de la vivienda o los casos de corrupción que han afectado al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, el vídeo continúa con otros ciudadanos abriendo ventanas para que el "aire fresco" entre en las casas. "Por la vivienda, por tu seguridad, por tu familia, por la gestión, por la honradez. Es necesario, aire fresco para España", son los mensajes que se leen durante el spot electoral, que se cierra con imágenes del líder del PP en mitines.