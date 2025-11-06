El PP cita por cuarta vez a Ángel Víctor Torres en la 'comisión Koldo' y no descarta llamar de nuevo a Sánchez

Archivo - El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia en la comisión por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que su formación volverá a citar por cuarta vez al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además, ha asegurado que su grupo no descarta volver a llamar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "no contestar" y "esquivar la verdad" durante su comparecencia en la comisión el pasado 30 de noviembre, reprochándole su "amnesia selectiva" cuando se le inquiría por la financiación del PSOE.

En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz 'popular' ha proclamado que el último informe de la UCO "ha abierto nuevas y graves sospechas por las que (Ángel Víctor Torres) tiene que responder", y ha adelantado que el su grupo llamará por segunda vez al que fuera jefe de gabinete de Torres y exdirector del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.

Del mismo modo, el PP también incluirá en el listado de comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado a la jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales de Salud de Canarias, Salomé Ballesteros.

Todo ello con el objetivo de seguir indagando en la contratación de material sanitario en el Ejecutivo canario de Ángel Víctor Torres durante la pandemia, después de que el informe de la UCO revelara que el ministro, durante su etapa como presidente de las islas, reclamó pagos para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

TORRES, "EL MENTIROSO COMPULSIVO"

"La defensa del ministro Torres se titula 'el mentiroso compulsivo'. Claro que tiene un gran maestro, que es Pedro Sánchez. En el informe, la Guardia Civil señala a un ministro en activo dentro de la trama. Es muy grave; en cualquier gobierno decente, habría dimitido o lo habrían cesado", ha criticado la portavoz 'popular' en la Cámara Alta.

En opinión de García, el informe de la UCO es "claro" al indicar que Torres "firmó contratos millonarios de la trama mientras miles de españoles morían en la pandemia" y "validó los pagos a sabiendas que no eran aptos", al tiempo que "presionó para que empresas de la trama cobraran antes que ninguna".

Estas informaciones demuestran, a su juicio, que el ministro "mintió" en la 'comisión Koldo' del Senado cuando garantizó que "ni él ni nadie de su equipo ordenó contratar con la trama", porque, ha dicho, "hay mensajes de Koldo" que así lo demuestran; también cuando "negó haber hablado con miembros de la trama", algo que también "desmonta" la UCO; y cuando dijo "no haber mantenido relación alguna con (el empresario Víctor de) Aldama".

"Sabemos que cenó con él. Cuando favoreces a empresas de la trama, eres miembro de la trama", ha razonado.

OTRAS CITACIONES

De la misma forma, García ha informado de que el PP también llamará a comparecer al actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que acudirá a la 'comisión Koldo' en calidad de expresidente de la asociación Bancal de Rosas, la entidad que canalizó las donaciones de la campaña de Pedro Sánchez para las elecciones primarias del PSOE de 2017, en las que el jefe del Ejecutivo salió vencedor tras dimitir como secretario general en 2016.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha trasladado que también será citado al mismo foro el extesorero de la misma entidad, Pedro Luis Egea, con el objetivo de profundizar en la investigación sobre la financiación del PSOE.

SÁNCHEZ, ¿OTRA VEZ AL SENADO?

Preguntada sobre la posibilidad de que el PP vuelva a llamar a Sánchez a la comisión, García ha asegurado que su grupo no descarta ese extremo, recordando que el Tribunal Supremo (TS) instó a la Audiencia Nacional (AN) a investigar los pagos en metálico del partido al exministro Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

En su opinión, el jefe del Ejecutivo hizo gala de una "amnesia selectiva" cuando se le preguntó por las cuentas del partido. "Acudió como un acusado preventivo, con la palabra calculada por miedo a los juzgados. Él mismo se delató", ha subrayado.

"Afirmó que el sistema de pagos del PSOE era legal; en algún momento le tocará responder por esta afirmación", ha avisado la dirigente de PP.