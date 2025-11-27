El PP lleva hoy al Senado una iniciativa para forzar al Gobierno a llevar la cobertura móvil e Internet a toda CyL

Archivo - El Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez (León) prohíbe el uso de agua por arrastres de ceniza derivados de los incendios, en Puente Domingo Flórez, a 24 de octubre de 2025, en Puente Domingo Flórez, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado debatirá este jueves una iniciativa del PP que insta al Gobierno a garantizar que las zonas rurales y de población dispersa de Castilla y León dispongan de cobertura móvil 5G, así como fibra óptica de Internet, sin importar el tamaño de la localidad en la que residan us ciudadanos.

El texto, consultado por Europa Press, exige al Ejecutivo que cumpla con los compromisos establecidos en la Estrategia España Digital 2026 para que todos los ciudadanos de la región accedan a cobertura real de banda ancha móvil de 100 megabits por segundo (mbps) para 2025, y que la cobertura 5G llegue a todas las zonas rurales y de población dispersa.

Los 'populares' también emplazan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a favorecer la llegada de la fibra óptica a todas las localidades del territorio, de modo que, sin importar dónde residan, puedan acceder a Internet.

"CENTENARES DE LOCALIDADES" SIN FIBRA ÓPTICA

El PP expone que a pesar de que el Gobierno se comprometió a estos dos supuestos en la Agenda Digital de 2021, 2022 y 2023, al término de 2025 "aún restan centenares de localidades rurales" por conectarse con fibra óptica.

Ello se manifiesta en los informes del Ministerio para la Transformación Digital sobre el seguimiento de la cobertura de banda ancha en España, en cuya última edición, con datos de junio de 2024, se recoge que la cobertura de 5G en Castilla y León es del 86,86 %, "muy por debajo de la media española que se sitúa en 95,76 % y convirtiendo a la región en "la última comunidad autónoma en este tipo de conectividad".

Además, según el PP, el informe recalca que la cobertura del 4G se sitúa en el 99,22 %, "pero la realidad refleja que no es así, como puede comprobarse recorriendo los pueblos y los vecinos" u observando las quejas presentadas ante el Procurador del Común de Castilla y León.

En conjunto, "siguen existiendo cientos de localidades de esa comunidad donde no hay cobertura efectiva o velocidad real", argumentan los 'populares'.

"Resulta evidente la necesidad de mejora de la extensión de la red 5G en Castilla y León y asegurar que la cobertura 4G sea real y de calidad en la totalidad de las localidades de las zonas rurales de las nueve provincias de la comunidad autónoma", añaden.