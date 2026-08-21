El PP lleva al Senado sus dudas sobre el incremento del censo del voto exterior en Madrid

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Senado una bateria de preguntas para volver a "poner la lupa" en el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA), considerando "imprescindible" conocer las razones del incremento de nuevos electores en Madrid y "garantizar" que cada inscripción responde "estrictamente a los requisitos legales".

Así consta en las casi 20 preguntas que ha llevado el PP al Senado, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que ahonda en el voto exterior después de la polémica generada hace unos meses por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la 'ley de nietos' y su impacto en las elecciones.

En concreto, los 'populares' en el Senado han puesto el foco en Madrid, ya que, según sus datos, ha habido un crecimiento de 114.815 electores residentes en el extranjero desde mayo de 2023, un 30,4% más.

Al respecto, el PP ve "llamativo" este crecimiento en Madrid, por lo que han preguntado al Gobierno por qué el CERA de Madrid "crece a un ritmo que duplica sistemáticamente al de Barcelona".

Además, el PP busca conocer cuántas de las nuevas inscripciones proceden de adquisiciones de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, cambios de provincia, correcciones de oficio u otros supuestos. "No se trata de cuestionar el derecho al voto de los españoles en el exterior, sino de garantizar que el censo sea fiable, verificable y esté correctamente asignado", añaden.

También se interesan por los criterios de inscripción y en el papel de la Administración. El PP exige explicaciones sobre la asignación de municipio por arraigo, los controles de la Oficina del Censo Electoral, las diferencias entre consulados, las reclamaciones existentes y los mecanismos de depuración de duplicidades, fallecimientos o inscripciones incorrectas.