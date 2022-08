El PP manifiesta su apoyo al hijo de Iturgaiz, que fue acosado en las fiestas de Getxo y ve "grave" que Bildu no condene

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado ha enviado hoy, durante su visita a San Sebastián, un abrazo a Mikel Iturgaiz, hijo del presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, que ha sufrido amenazas e insultos en las fiestas de Getxo, y le ha mostrado el respaldo del "partido de la libertad". "Vamos a seguir defendiendo que cualquiera pueda pensar y expresarse libremente como lo hemos venido haciendo en toda España", ha afirmado.

Además, cree "muy grave" que EH Bildu no condene esas amenazas e insultos. A su juicio, es una "forma de violencia no admisible en una sociedad democrática porque o se condena o se ampara, no hay término medio".

Por ello, ha pedido a todas las formaciones una condena "clara y rotunda", y ha opinado que "es más grave que el PSOE, que sí lo condena, gobierne apoyándose en formaciones políticas que no son plenamente democráticas". "Se apoya en partidos que no creen en España y desafían permanentemente a las instituciones del Estado", ha lamentado.