El PP movilizará a principios de octubre un foro en el Senado con las CCAA para comenzar el curso político

Archivo - El presidente de Aragón, Jorge Azcón (i), y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (d), durante un debate tras la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado, a 19 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha convocado para principios de octubre la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un foro en el que están invitados todos los Gobiernos regionales y el Ejecutivo central, para debatir sobre distintos asuntos como la situación en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión General de las Comunidades Autónomas ha establecido una reunión para el 1 de octubre de este año y ahora es el turno de los grupos parlamentarios para proponer distintas resoluciones.

Uno de los temas sobre los que puede versar esta comisión tiene que ver con Ceuta, ya que fuentes 'populares' aseguran a Europa Press que es una posibilidad que tienen encima de la mesa, aunque todavía faltan por definir las diferentes cuestiones que quieren que se aborden en este foro.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas es el único foro en el Parlamento español en el que pueden debatir el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y los senadores. Además, una de las peculariades que tiene es que se pueden usar las lenguas cooficiales, algo que está muy limitado en el Senado.

Precisamente, el PP usó este foro a principios de legislatura para llamar hasta en dos ocasiones a los 'barones' autonómicos para hablar sobre distintos asuntos como la amnistía y contó con la sorpresa del presidente catalán por aquel entonces, Pere Aragonés.

EL SENADO QUIERE QUE COMPAREZCA TORRES

Actualmente, la Comisión General de las Comunidades Autónomas encadena más de 30 iniciativas en tramitación, entre las que destaca la solicitud de comparecencia del ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno para Ceuta, Ángel Víctor Torres, para que explique las líneas generales de su departamento.

Pero no es el único que tiene solicitudes de comparecencia, ya que también está pendiente que acudan el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, o la catedrática de la UNED María Antonia Monés Farré.

DIVERSOS TEMAS: MARRUECOS, GALICIA Y FINANCIACIÓN

Entre las mociones que todavía se tienen que tramitar está una de Coalición Canaria sobre los espacios marítimos de Marruecos y una del BNG sobre la transferencia a la Xunta de las competencias en materia de personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

El BNG también ha registrado una iniciativa sobre la AP-9, otra exigiendo la dimisión del senador del PP José Manuel Baltar, mientras que en otra propone transferir las universidades a Galicia y otra sobre el río Miño.

Por su parte, Vox tiene una sobre el soterramiento de las vías en localidades valencianas y otra sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Y el PP ha presentado una moción sobre la reforma del sistema de reposición de efectivos en la administración autonómica, así como una de infraestructuras ferroviarias en León.