El PP nacional pide a Vox retomar la negociación para investir a Guardiola y espera que no lo dilate por comicios en CyL

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del PP, a 4 de diciembre de 2025, en Don Benito, Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP espera que Vox acceda a retomar las conversaciones "lo antes posible" para investir a María Guardiola presidenta de la Junta de Extremadura y "superar esta situación de bloqueo". A su entender, no hacerlo solo puede "obedecer a una estrategia de dilación premeditada" por las elecciones en Castilla y León, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así se ha pronunciado después de que los votos en contra de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura hayan rechazado la investidura de Guardiola, que únicamente ha contado con el apoyo de los diputados del PP en la Asamblea extremeña. En un acto electoral en Villablino (León), el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el discurso de la candidata del PP fue "interesante" pero es "insuficiente todavía" para llegar a un acuerdo.

El próximo viernes tendrá lugar la segunda votación y ahí a la candidata del PP le bastaría la mayoría simple de la Cámara para ser investida. La dirección del PP confía en que los de Abascal permitan que sea investida ese día y ya avisa que será su "responsabilidad" si Vox se mantiene en el "no" y vota "lo mismo" que el PSOE.

"PLENA VOLUNTAD DE LLEGAR A UN ACUERDO"

En cualquier caso, fuentes de la cúpula del PP han subrayado que el voto en contra de Vox en la sesión de hoy "no mueve un ápice" su "plena voluntad de llegar a un acuerdo que dé un Gobierno estable a los extremeños".

Sin embargo, el PP nacional ha admitido que le "sorprendió" que el portavoz de Vox "revelara hoy 23 de los planteamientos que han estado en la mesa de negociación en las últimas semanas", ya que, según los 'populares', ambos partidos acordaron "ser discretos" sobre las conversaciones.

"No lo esperábamos", han añadido las mismas fuentes, después de que Óscar Fernández haya desgranado una serie de 23 exigencias a las que ha vinculado su apoyo a Guardiola como presidenta de la Junta, entre las que ha citado la eliminación total de la ecotasa en defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "hasta 2050".

"ALTO GRADO DE COINCIDENCIA" ENTRE PP Y VOX

En cualquier caso, el PP ha señalado que Vox "solo ha desvelado la tercera parte de las medidas que están siendo objeto de negociación" y ha subrayado que en el documento que contiene todas las medidas planteadas por los de Abascal "hay un alto nivel de coincidencia" entre los planteamientos de ambos partidos. "Y eso es buena señal", han apostillado las mismas fuentes.

Por todo ello, fuentes de 'Génova' esperan que Vox "acceda a retomar las conversaciones con el Partido Popular lo antes posible". "Pensamos que no hacerlo solo puede, u obedecer a una estrategia de dilación premeditada por el contexto electoral de Castilla y León, o ser consecuencia de las circunstancias internas del partido de Santiago Abascal en otras partes de España", han agregado.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que su disposición para volver a reunirse es "total" y ha añadido que cuanto antes lo hagan, "antes podrán superar esta situación de bloqueo". "Confiamos en que Vox acceda a reunirse con nosotros lo antes posible con el objetivo de que el PP saque adelante la investidura de María Guardiola", han abundado.

Según el PP, para eso basta con que el partido de Abascal no vote el viernes con el partido de Pedro Sánchez. "Hay tiempo. Ojalá también haya voluntad. Por nosotros no va a quedar", han finalizado las mismas fuentes.