El PP paraliza el Tratado de Amistad con Francia tras acordar el Senado llevarlo nuevamente al Constitucional

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la firma de un Tratado de Amistad entre sus respectivos países, durante la XXVII Cumbre Hispano-Francesa- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PP ha conseguido paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023 tras sacar adelante gracias a su mayoría absoluta un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna.

La propuesta de los 'populares' ha salido adelante por 146 votos a favor, los del PP y Vox, y 112 en contra, incluidos los socialistas, mientras que también ha habido dos abstenciones, la de la senadora de UPN María del Mar Caballero y el senador por el Hierro Aniceto Armas.

Esta es la segunda ocasión en la que el Senado pide la opinión del Constitucional respecto al tratado, tras hacer lo propio en febrero de 2025. El alto tribunal terminó pronunciándose en diciembre para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y por tanto no podía ser ratificado.

El principal escollo es el artículo 2.4 del Tratado, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron el pasado mes de abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado" y no propiamente en el mismo.

VAGUEDAD DE LA CLÁUSULA INTERPRETATIVA

En su requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que la "cláusula interpretativa" que se ha añadido "ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado" por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en "distintos términos".

Además, según sostiene el PP, la "vaguedad" de la redacción de dicha cláusula, que no explica lo que significa "en los márgenes del Consejo" y "una reunión por separado", "no hace más que acrecentar las dudas ya existentes sobre la constitucionalidad" del citado artículo.

Por todo ello, plantean que el Pleno del Senado, como así ha ocurrido, requiera al Constitucional que "se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución" y el artículo 2.4 del Tratado de Amistad con Francia, acordando al mismo tiempo "suspender la tramitación de la autorización" del texto hasta que se pronuncie dicho tribunal.

Todo ello después de que el Congreso dio luz verde el pasado 18 de junio al tratado, remitido de urgencia de nuevo por el Gobierno en abril. Al igual que un año antes, PP y Vox votaron en contra del texto pero Podemos y Junts cambiaron el sentido de su voto, pasando de la abstención al respaldo.

PP Y VOX CONSIDERAN UNA "CUTREZ" LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Durante el debate, el senador del PP Miguel Ángel Jerez, ha considerado "una cutrez" como el Gobierno ha querido sacar adelante el tratado, pidiendo que se ignore lo que en realidad dice en lugar de presentar un nuevo texto y ha afeado que pida a la oposición "un acto de fe" al secundarlo.

"No están ustedes en condiciones de pedir que les blanqueemos sus conductas, no están ustedes en condiciones para pedir favores y mucho menos están ustedes en condiciones de pedir la confianza de esta Cámara", ha defendido, denunciando que el Gobierno ha optado por "el atajo" en lugar de "corregir el error".

"¿Cómo nos vamos a fiar del Gobierno más corrupto de la democracia?", ha sostenido en la misma línea la también 'popular' María José Pardo, que ha esgrimido que la política exterior del Ejecutivo es "la defensa del regímenes dictatoriales como Venezuela, Cuba, China" y "fabricar nuevos votantes".

A su vez, el portavoz de Vox, Ángel Gordillo, también ha coincidido en que se trata de una "chapuza" y ha cuestionado "por qué tiene que sentarse en el Consejo de Ministros de España un representante del Gobierno francés" ni a la inversa para que haya una buena relación bilateral, defendiendo igualmente la necesidad de que se pronuncie el Constitucional y ejerza su "control preventivo".

ALBARES ACUSA AL PP DE SER "ANTISISTEMA"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha apresurado a publicar un vídeo en redes sociales criticando el paso dado por el PP, al que había venido reclamando en los últimos días que no siguiera adelante con su iniciativa por el bien de los 330.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos.

"Hoy el PP ha cruzado una línea roja y se ha convertido abiertamente en un partido antisistema boicoteando en el Senado el primer Tratado de Amistad con Francia", ha reprochado, acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de ir "contra el bienestar de los españoles, contra nuestra posición en Europa y contra la buena vecindad".

"Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas", había comentado en declaraciones en 'Telecinco' recogidas por Europa Press esta misma mañana antes del debate.

Posteriormente, en 'LaSexta', ha sostenido que "no se creen ni un segundo esta patraña del tratado anticonstitucional". A su juicio, lo que quiere el PP es "dilatar, demorar, sabotear, pero lo hacen jugando con la vida de los españoles, los puestos de trabajo de los españoles, las exportaciones de tantas empresas".

"Esto lo que demuestra es que el señor Feijóo está incapacitado para gobernar España. No hace falta saber hablar inglés y francés para saber que este es un tratado no solo bueno, sino absolutamente necesario", ha remachado.

En la misma se ha pronunciado durante el debate la senadora socialista Concha Andreu, que ha afeado el "filibusterismo vulgarote más próximo a Vox" que está haciendo el PP al impedir que se ratifique ya el tratado, que la Asamblea francesa ya avaló, así como su compañero de filas Rafael Lemus, que ha acusado a los de Feijóo de "basarse en la falacia y la mentira".

Lemus ha denunciado el boicot del PP a un tratado que "no modifica nuestra Constitución, que no supone cesión alguna de soberanía y que lo único que hace es institucionalizar una cooperación que ya existe y dotarla de mecanismos permanentes para afrontar juntos los desafíos del siglo XXI".

También han cargado contra el PP los senadores de los distintos partidos que sustentan la coalición de gobierno, como el senador de Compromís Xavier Morera, que ha sostenido que se trata de "un error gravísimo que pasará factura" mientras que el portavoz del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxebarría, ha reprochado a los 'populares' que "oponerse a todo, constante y reiteradamente, es lo mismo que negar la legitimidad del gobierno español actual".