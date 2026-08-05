El PP pide activar el Senado en agosto para que comparezcan Albares, Robles y Marlaska por la crisis en Ceuta

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado que el Senado habilite el mes de agosto para celebrar varias comisiones parlamentarias con el fin de abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta y exigir explicaciones al Gobierno por la entrada irregular de más de 70.000 inmigrantes en la ciudad autónoma. En paralelo, ha reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que haga lo propio en la Cámara Baja.

Los 'populares', que cuentan con mayoría absoluta en el Senado, solicitan activar tres comisiones de la Cámara Alta --Defensa, Interior, Exteriores -- para que comparezcan los ministros competentes: el titular de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de explicar la actuación del Ejecutivo ante esta crisis y "rendir cuentas".

También quieren que se ponga en marcha la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, donde tienen pedida la comparecencia del director de Gabinete de presidencia del Gobierno, Diego Rubio, por el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional que adelantó en la web cifras de las personas que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana.

Y, en la misma línea, el PP pide activar las comisiones de Exteriores, Defensa e Interior del Congreso para recibir a los ministros y añade una comparecencia de Robles y de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales para que informen sobre la gestión de la emergencia migratoria y sobre la información de inteligencia de la que disponía el Gobierno antes de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

PIDE A ARMENGOL ACTUAR

Con ello, el principal partido de la oposición insta a Armengol a convocar "a la mayor brevedad posible" la Diputación Permanente para habilitar también en el Congreso las mismas comisiones en un momento que, a su juicio, exige "rendición de cuentas y presencia institucional".

El PP justifica esta petición en la necesidad de que el Gobierno explique la gestión de la crisis y advierte, además, de que en redes sociales existe "una nueva convocatoria para intentar un asalto a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto".

Los 'populares' sostienen que la "gravísima situación" que atraviesa Ceuta exige una "respuesta inmediata" en sede parlamentaria y consideran que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "debería interrumpir sus vacaciones para dar explicaciones sobre cómo se ha producido esta situación y qué medidas está adoptando para que no vuelva a repetirse".

Asimismo, recuerda que ya solicitó el pasado 31 de julio la comparecencia de Sánchez en el Congreso, un día después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, aunque asegura que el jefe del Ejecutivo no atendió esa petición.