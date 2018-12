PP pide explicaciones a la Generalitat y Gobierno sobre si los políticos presos tienen "privilegios especiales"

Actualizado 01/12/2018 18:33:30 CET

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido explicaciones a la Generalitat y al Gobierno sobre si los presos independentistas tienen "privilegios especiales" en la cárcel.

Así lo ha manifestado este sábado Levy en declaraciones a Europa Press, después de que el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller y diputado de JxCat Jordi Turull se hayan dirigido a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona), donde están en prisión provisional, para comunicar el inicio de una huelga de hambre sin informar sobre su duración.

"La fotografía que ha aparecido hoy nos hace tener dudas sobre si existen privilegios a la carta por parte de los independentistas en la cárcel", ha señalado Levy, quien ha incidido en que el PP va a solicitar la comparecencia en el Parlament de la consejera de Justicia y del secretario de Estado de Interior para saber si estos presos tienen un "privilegio especial para poder fotografiarse".

En este sentido, ha destacado que el PP estará "vigilante" para que "no haya privilegios a la carta" por parte de los independentistas y para que Pedro Sánchez "no siga cediendo". "No nos van a distraer con la huelga de hambre, la huelga que nos importa es la de la Cataluña real", ha dicho.

"La huelga que nos importa es la de la Cataluña que se ha manifestado en las calles de Barcelona. Queremos saber si el Gobierno está dejando que haya una situación privilegiada", ha sentenciado Levy.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez ceda la competencia de prisiones al Gobierno vasco, la 'popular' ha apuntado que su formación se mantendrá "en contra" para que "no haya privilegios a los miembros de la banda terrorista ETA".

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha subrayado que los delitos "tienen consecuencias" y la justicia "actúa con independencia y sin presiones".

"España es un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley. Los delitos tienen consecuencias y la justicia actúa con independencia y sin presiones. Nuestra integridad territorial y unidad nacional es innegociable", ha publicado Casado en su cuenta de Twitter.