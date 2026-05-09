El PP pide al Gobierno aprobar el Plan de Respuesta ante emergencias sanitarias por la crisis de hantavirus

Archivo - La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez (c), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha exigido al Gobierno la aprobación "urgente" del Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante emergencias sanitarias y ha reclamado "menos improvisación y más evidencia científica" ante la crisis generada por los casos de hantavirus detectados en el crucero 'HV Mondius'.

Así lo ha trasladado tras reunirse en el Congreso de los Diputados con representantes de sociedades científicas y expertos firmantes del 'Manifiesto por el refuerzo de la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias en España', en un encuentro en el que también participó el equipo de Sanidad del PP.

Tras la reunión, el PP ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, que incluyen preguntas al Ejecutivo y una Proposición No de Ley (PNL) para exigir la aprobación y puesta en marcha del citado plan estatal frente a amenazas graves para la salud. La formación también reclama dotar de recursos y operatividad a la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), aprobada hace diez meses por el Congreso pero, según denuncia el partido, "paralizada" por el Gobierno.

"SE VUELVE A LLEGAR TARDE"

"El Gobierno de Sánchez vuelve a llegar tarde incluso tras todo lo vivido durante la pandemia. Seis años después de la COVID, seguimos sin un sistema sólido, coordinado y operativo para responder ante futuras emergencias sanitarias", ha señalado Fúnez.

La dirigente popular ha defendido la apuesta del PP por una respuesta "técnica, médica y basada en la evidencia científica" y ha subrayado que "lo más importante es la salud de los pasajeros y lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad".

Asimismo, el PP ha criticado que el Ejecutivo mantenga paralizado el Plan Estatal de Preparación y Respuesta pese a que el periodo de audiencia pública finalizó en octubre de 2025 y pese a las advertencias de expertos y organismos europeos sobre las carencias del sistema sanitario español ante posibles emergencias.

"La preparación ante emergencias sanitarias no puede seguir siendo papel mojado ni una colección de anuncios vacíos. Hace falta protocolos claros, coordinación real con las comunidades autónomas, recursos suficientes, reservas estratégicas y capacidad de anticipación", ha reiterado Fúnez.

Por otro lado, el PP ha vuelto a exigir la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso ante la "alarma social" generada por la situación. "En una situación de posible emergencia sanitaria, España necesita información clara, transparencia y un Gobierno previsible. Los españoles merecen saber qué está ocurriendo, cuáles son los protocolos activados y qué medidas se están adoptando para garantizar la seguridad sanitaria", ha concluido Fúnez.