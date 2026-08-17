El PP pide un mando único en Ceuta, más agentes y el retorno de todos los entraron irregularmente, también los menores

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra (c), durante una reunión con entidades sociales, en la sede del PP de las Islas Baleares, a 21 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al Gobierno la activación de la Ley de Seguridad Nacional para establecer un "mando único" en Ceuta, reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de las Fuerzas Armadas y proceder al retorno de todos los que entraron de manera irregular, incluidos los menores.

En una rueda de prensa, Gamarra ha señalado que todas estas medidas están incluidas en una proposición no de ley registrada este lunes en el Congreso y que plantea una actuación "inmediata y urgente" en Ceuta para conseguir "la vuelta a la normalidad mediante los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la ciudad autónoma, la integridad territorial de España y los derechos y libertades de los ceutíes".

Entre las primeras medidas, el PP reclama que se reconozca la situación que atraviesa Ceuta como una "crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial" y pide activar la Ley de Seguridad Nacional.

Según ha defendido, ese mando único debe permitir recuperar en la ciudad autónoma, "de la mano del Estado", la normalidad en la vida de sus habitantes. "No es mucho pedir", ha señalado Gamarra, quien ha pedido ponerse "en la piel" de los ceutíes para acabar con la "sensación de abandono".

La proposición no de ley contempla asimismo la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización y la llegada de 50 nuevos funcionarios destinados a Extranjería, que tendría que proceder "desde todas las comisarías de España si es necesario".

La dirigente 'popular' también ha reclamado especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), así como incrementar los efectivos de las unidades de intervención policial y de la Guardia Civil para luchar contra las mafias de trata de personas. "Es necesario blindar la seguridad en la ciudad", ha subrayado.

RETORNO DE ADULTOS Y MENORES

Otro de los puntos de la iniciativa parlamentaria pasa por el "retorno inmediato" de quienes entraron irregularmente. Gamarra ha defendido que esta medida debe aplicarse tanto a adultos como a menores y ha asegurado que "es el único camino" y que "no hay otra vía".

En el caso de los menores, ha indicado que han sido reclamados por su país de origen, que "no están desamparados" y que existen convenios bilaterales entre España y Marruecos para articular jurídicamente y por vía diplomática su regreso con sus familias o bajo los mecanismos de protección de su país.

La PNL incluye igualmente la coordinación con Marruecos para reclamar el cumplimiento de los acuerdos en materias como el control fronterizo, la lucha contra las mafias y la readmisión de migrantes, utilizando para ello los instrumentos diplomáticos y bilaterales disponibles.

REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

En el terreno jurídico, el PP plantea una reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera en las entradas por vía marítima. Gamarra ha recordado que su formación ya había planteado esta modificación en el Congreso semanas antes de que se produjeran las entradas en Ceuta.

También ha reclamado la intervención europea, siguiendo las peticiones del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, mediante un despliegue formal de FRONTEX en las fronteras españolas porque "también son fronteras europeas".

La proposición del PP insta también al Gobierno a facilitar "transparencia informativa" para conocer qué alertas procedentes de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, tuvieron los miembros del Gobierno antes de la crisis.

Junto a ello, Gamarra ha reclamado la "asunción de responsabilidades" porque "se advirtió y no se hizo nada para impedirlo", así como un refuerzo "jurídico y estructural" de la frontera de Ceuta que permita mejorarla físicamente mediante medios tecnológicos y materiales.

EL ORIGEN, LAS REGULARIZACIONES MASIVAS

La proposición incluye además acabar con las "regularizaciones masivas", que la vicesecretaria del PP ha vinculado con una política migratoria de regularizaciones masivas que considera "equivocada".

A este respecto, ha defendido que España no puede depender "de la voluntad de un tercer país" para proteger su frontera y ha sostenido que "la soberanía y la integridad no se puede subcontratar ni se puede ceder a un tercer país", sino que debe defenderse mediante las propias estructuras del Estado.

Preguntada por las críticas del presidente ceutí a la actuación del Gobierno de la Nación, Gamarra ha afirmado que no puede estar "más de acuerdo" con Vivas y ha acusado al Ejecutivo de "incapacidad, irresponsabilidad, pasividad e inacción" desde el inicio de la crisis.

EL GOBIERNO ESTABA ADVERTIDO Y NO HIZO NADA

Según sostiene, el Gabinete de Sánchez estaba advertido y "no hizo nada" antes de la avalancha, tampoco reaccionó cuando ocurrió y, posteriormente, no ha adoptado medidas "suficientes y con carácter urgente" para garantizar los derechos y libertades de los ceutíes, la integridad de las fronteras y los mecanismos necesarios para los retornos.

Gamarra ha respaldado igualmente el plazo de 30 días planteado por Vivas para recuperar la normalidad en Ceuta y ha considerado que se trata de un plazo "francamente lógico" teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Y ha añadido que, una vez transcurrido ese plazo, el presidente ceutí y el PP tienen la responsabilidad de articular todos los mecanismos a su alcance para conseguir esa normalización.

Finalmente, la dirigente 'popular' ha garantizado el respaldo de su partido a Vivas para impulsar las medidas que considere necesarias, incluidas las de carácter judicial. "Lo primero y lo único son los ceutíes, su día a día, su normalidad, sus derechos, sus libertades y todo esto en el marco de la soberanía y de la integridad territorial que tiene nuestro país", ha concluido.