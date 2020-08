El PP pide más dureza ante la 'okupación' porque no vale una respuesta "débil"

Ciudadanos anima a los partidos a trabajar juntos en este tema para intentar consensuar reformas

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que lo que está sucediendo en España es que "hay mafias organizadas que se ocupan de entrar en la casa de la gente a quitarles lo que es suyo" y ha recalcado que ante estos hechos no puede haber una respuesta "débil" del Estado.

"Yo abogo porque se sea muy duro contra la 'okupación', es decir, que se sea muy protector con la gente que ha trabajado y ha conseguido comprar una vivienda", ha declarado Maroto a Europa Press. El Grupo Popular ha presentado en el Congreso una proposición de ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluye recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión.

Además, el PP plantea en su iniciativa facilitar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado poder echar a los 'okupas' en un máximo de 48 horas, y que se no se permita a los ayuntamientos poder empadronarlos en esas viviendas como, según el partido, está pasando ahora.

DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Maroto ha admitido que puede que haya familias que, ante "la situación económica adversa, se vean obligados a tomar las riendas por su cuenta", pero ha subrayado que "nunca es tolerable la ocupación de viviendas".

"El PP defiende la propiedad privada, que muchas veces está conseguida con el sudor del trabajo de muchos años y el ahorro de familias muy humildes que consiguen su casa", ha afirmado, para insistir en que una mala situación económica no puede llevar a que sea "ocupada por una familia que lo necesita.

Ante esas familias necesitadas, Maroto ha indicado que el PP es el primer partido que "levanta la mano" para que haya recursos sociales, también de vivienda, que ayuden a "esas familias que lo pasan mal". Según ha añadido, "la solución nunca puede ser la ocupación".

RECURSOS SOCIALES PARA LOS QUE LO NECESITAN

En cualquier caso, el dirigente del PP ha asegurado que esos casos son los "menos probables" porque "lo que está sucediendo es que hay mafias organizadas que se ocupan de ocupar, se ocupan de entrar en la casa de la gente a quitarles lo que es suyo".

El portavoz del PP en el Senado ha recalcado que "la respuesta del Estado, de los poderes públicos, no puede ser débil en esto" porque "no hay nada más sagrado que la propiedad privada". "No hay nada más importante que alguien que con su dinero y con sus ahorros se ha comprado una vivienda y se encuentre sin ella avergonzado, humillado y desprotegido porque nadie pone cartas en el asunto", ha advertido.

Dicho esto, ha reconocido que él aboga por ser "muy duro contra la ocupación" y por "proteger" a esa gente que ha trabajado y logrado comprar una vivienda. Eso sí, ha señalado que también pide ser "muy generoso en las políticas sociales" para proteger a aquellos que necesitan recursos "porque se han quedado sin su trabajo, sin su vivienda y sin ningún dinero para poder cuidar a sus hijos".

Cs: "DEBERÍAMOS INTENTAR CONSENSUAR LAS REFORMAS"

Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha admitido que los partidos políticos con propuestas similares deberían intentar llegar a acuerdos para combatir mejor la ocupación ilegal.

"Deberíamos intentar consensuar las reformas. Nos deberíamos parar de trabajar en intentar consensuar las reformas", ha declarado Cuadrado a Europa Press. Aunque ha reconocido que "a veces no es sencillo" buscar esos consensos, ha dicho que su partido trabajará por ellos. "Ahí estaremos", ha apostillado.

Al ser preguntado si comparte las declaraciones del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, asegurando que a él lo que le desespera es la "inmunidad oficial" ante la ocupación ilegal, Cuadrado ha respondido que él no entraría en llamarlo "inmunidad oficial", algo que ha calificado de "exagerado".



507537.1.260.149.20200806132132