El PP pide prudencia al Gobierno con la proposición de ley anunciada porque la UE podría sacar "tarjeta roja"

Dice que Sánchez tiene cortadas todas las vías de diálogo con el PP y que llegarán a acuerdos cuando vuelva el PSOE de siempre



MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno que tenga prudencia con la proposición de ley que han anunciado que incluirá el espíritu de las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional (TC) porque la Unión Europea podría sacar la "tarjeta roja" y ha avisado que por estas cuestiones a Polonia le puso una multa de un millón de euros al día.

"Pediría al Gobierno buen tino y prudencia porque no es la primera vez que lo intenta hacer el, en abril de 2021 ya tuvo que dar marcha atrás y retiró su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría simple, que era lo que pedía Podemos", ha asegurado el dirigente del PP en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que con esta proposición de ley el Ejecutivo "volvería a las andadas": "Ya nos sacó la UE una tarjeta amarilla por intentas modificar las normas por las que se elegían a los jueces, ahora nos puede sacar la tarjeta roja". "Yo si fuera el Gobierno lo pensaría", ha añadido a continuación.

Preguntado acerca de si la situación no es tan grave como para fomentar un diálogo entre los dos principales partidos sin condicionamientos, Bendodo ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer volvió a tender la mano, pero "el Gobierno no quiere llegar a un acuerdo". Así, ha explicado que desde el Ejecutivo quieren posicionar al PP "en un 'corner'" en el que parezca que no son capaces de llegar a acuerdos y que no son un partido de Estado, ha aseverado.

"ESPERAMOS UNA LLAMADA"

Eso sí, el dirigente andaluz ha subrayado que es incompatible negociar con una mano la renovación de los órganos judiciales con el PP y con la otra "con los que quieren romper España". No obstante, ha trasladado que esperan una llamada del Gobierno porque "hay que hacerlo" --ha enfatizado el 'popular' haciendo referencia a los criterios de la Unión Europea de mayor independencia judicial--

Con todo, ha aseverado que los puentes de diálogo entre ambas formaciones son "mínimos" y se circunscriben en la Cámara para "temas puntuales". "La realidad es que ahora Sánchez tiene cortadas todas las vías de diálogo con el PP porque ha entregado su presente y su futuro a otros aliados", ha lamentado.

"Él que pacte con quien le dé la gana, pero los dos partidos mayoritarios tienen que hablar, llegar a mínimos acuerdos, y ahora mismo Sánchez no quiere hablar nada con el PP", ha criticado, a la par que se ha mostrado convencido de que podrán llegar a consensos cuando vuelva "el PSOE de siempre después de las próximas elecciones".