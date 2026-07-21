El PP pide responsabilidades al Gobierno tras la declaración del socio de Zapatero y saber "cuántos estaban en el ajo"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha exigido este martes responsabilidades políticas al Gobierno tras la declaración ante el juez de Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, ha pedido saber "cuántos estaban en el ajo" en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Sánchez y el resto de ministros nos van a tener que explicar qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer Zapatero esta operación. En definitiva van a tener que confesar cuántos estaban en el ajo", ha declarado Ezcurra en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

A su entender, Julio Martínez deja a Zapatero "a los pies de los caballos" tras una "confesión judicial en toda regla" que "pone patas arriba todo el caudal político" del expresidente "hasta convertirlo incluso en un corrupto más del montón del universo del PSOE". "Lo que describe es una red de influencia política y económica, nacional e internacional, construida alrededor de un expresidente del Gobierno", ha añadido.

"PARECE, AL FINAL, QUE ZAPATERO NO ES MUCHO MEJOR QUE ÁBALOS"

Ezcurra ha afirmado que "parece, al final, que Zapatero no es mucho mejor que José Luis Ábalos --exministro de Transportes en prisión desde noviembre-- sino que, presuntamente, es igual de corrupto o peor".

La dirigente del PP ha criticado que Sánchez y sus ministros hayan realizado una "defensa pública del expresidente" poniendo "toda la credibilidad del Gobierno al servicio de su versión". "¿Por qué han hecho esto? Pues porque el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Ezcurra ha indicado que desde el Partido Popular confían en que la Justicia llegue hasta el final. "Pero la responsabilidad política no va a poder esperar", ha afirmado, para añadir que Sánchez "no puede separarse de Zapatero nunca más porque es el continuador natural de su legado de guerracivilismo, de enfrentamiento y de empobrecimiento de todos los españoles".

Así, ha resaltado que ambos "comparten proyecto político". "Y, según todo apunta, también compartieron actuaciones investigadas por la justicia como este rescate a Plus Ultra que apañó Zapatero y autorizó Sánchez", ha finalizado.