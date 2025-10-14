El PP pide saber cuánto y cuándo cobró Sánchez dinero en metálico y le exigirá que lo aclare en la comisión del Senado

Archivo - La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido saber cuánto, cuándo y por qué cobró dinero en metálico el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avanzado que son preguntas que le formulará cuando comparezca a finales de octubre en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo', según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido este martes que pudo recibir "en alguna ocasión" pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, pero ha insistido en que es una práctica legal que hacen instituciones y empresas.

"No era algo habitual pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", ha declarado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, al ser interrogado directamente sobre si recibió dinero en metálico del PSOE.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que desveló esta modalidad de reembolso de gastos.

"¿HA APORTADO TICKETS QUE JUSTIFIQUEN ESOS PAGOS?"

Según el PP, el presidente del Gobierno ha reconocido "entre balbuceos" que "alguien en Ferraz abrió ese cajón que tienen lleno de billetes y que ha efectuado pagos en metálico al presidente del Gobierno".

"¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Ha aportado tickets que justifiquen esos pagos? ¿Tiene el PSOE extractos bancarios que acrediten retiradas de efectivo en alguna de sus más de 400 cuentas corrientes que justifiquen que en Ferraz haya soles, lechugas y chistorras?", ha preguntado el PP de Feijóo.

El primer partido de la oposición ya avanza que estas preguntas, "que llevan 10 días sin respuesta", le serán formuladas "con toda intensidad al presidente del Gobierno en el interrogatorio al que será sometido en la comisión de investigación que pretende aclarar en el Senado las diferentes tramas de corrupción que asolan al PSOE", han añadido las mismas fuentes.

GAMARRA: "¿POR QUÉ SIGUEN SIN PRESENTAR JUSTIFICANTES?"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "el problema es que el Partido Socialista se niega a explicar de dónde viene ese dinero".

"¿Por qué siguen sin presentar justificantes? ¿Qué origen tenía todo ese ingente dinero en metálico que se repartía en Ferraz?", se ha preguntado Gamarra en un mensaje en su cuenta de la red social 'X', que ha recogido Europa Press.