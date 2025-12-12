El PP pide a Sánchez "volver de Narnia" y dimitir tras personarse la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica

El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (E - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado de nuevo este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que vuelva de "Narnia", dimita y convoque elecciones, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez.

"La Guardia Civil está en estos momentos, mientras escribes este tuit, en Correos, Hacienda y Transición Ecológica", ha asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundiendo en redes sociales su entrevista en la revista italiana 'L'Espresso' después de haberle designado como Persona del Año.

La dirigente del PP ha pedido una vez más a Sánchez que convoque elecciones. "Vuelve de Narnia, dimite y convoca elecciones", ha señalado, en alusión al mundo de fantasía creado por C.S Lewis en sus libros sobre 'Las Crónicas de Narnia' con personajes como la Bruja Blanca o el león Aslan.

"SALGAN DEL GOBIERNO CON LAS MANOS EN ALTO Y ENTRÉGUENSE"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que "un día más, España amanece con la UCO registrando ministerios y empresas públicas" y ha advertido de que "no va a escampar".

"No va a parar, no hay portadas retocadas ni programación alternativa en el Telepedro que pueda con esto. La corrupción lo ha devorado todo. Salgan del Gobierno ya con las manos en alto y entréguense", ha asegurado en la misma red social.

La reacción de Tellado y Muñoz se ha producido después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

FEIJÓO PIDE A SÁNCHEZ COMPARECER EN EL CONGRESO

Previamente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno que comparezca para dar explicaciones sobre "la corrupción sistémica" de su Ejecutivo, y ha anunciado que su partido va a solicitar en el Congreso la celebración de un Pleno extraordinario la semana que viene.

El líder de la oposición ha censurado que el jefe del Gobierno pretenda "permanecer en el búnker" del Palacio de la Moncloa mientras afloran nuevos casos de presunta corrupción, y ha sostenido que "no es una opción" que no dé explicaciones sobre ellos.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto, es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha afirmado Feijóo en 'X'.