El PP, sobre un posible fichaje de Espinosa de los Monteros: "Aquellos que quieran aportar tienen las puertas abiertas"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes, sobre una posible incorporación al PP del exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros, que "todos aquellos que quieran aportar tienen las puertas abiertas" a su partido.

Espinosa de los Monteros, que abandonó Vox en verano de 2023, presentará este jueves en Madrid 'Atenea', un nuevo centro de pensamiento o 'think tank', que contará con el asistencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, y más cargos 'populares'.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha señalado que ella no estará presente en la presentación de la plataforma de Espinosa de los Monteros porque tiene ya otro acto en agenda.

Al ser preguntada si cree que Espinosa de los Monteros tendría cabida en el PP, Muñoz ha indicado que el PP quiere escuchar a "todos aquellos que quieran aportar" a España y que "tengan ideas para mejorar" el país.

VE "RAZONABLE" ESCUCHAR A LOS QUE QUIEREN SACAR A SÁNCHEZ DE MONCLOA

"Todos los que tengan ideas y quieran mejorar nuestro país y quieran aportar, ¿por qué no les vamos a escuchar? Todos aquellos que quieran sacar cuanto antes al señor Sánchez, ¿por qué no les vamos a escuchar? A mí me parece perfectamente razonable", ha manifestado.

Interrogada de nuevo después si cree que Espinosa de los Monteros podría formar parte del PP y si le abren la puerta para que se integre, Muñoz ha respondido que en el PP tienen "las puertas abiertas a todos aquellos que quieren mejorar nuestro país".

"No somos un partido que expulsa, como hace el Partido Socialista, que expulsa a todos aquellos que están en contra de Sánchez. Todos aquellos que quieran aportar tienen las puertas abiertas, se llamen como se llamen", ha manifestado.

Muñoz ha indicado que hay dos requisitos para estar en el PP: "creer en la Constitución, en la ley y en el Estado de Derecho", y "ser liberal en el sentido democrático del término y querer que España mejore y que avance".

Por eso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que el PP tiene "las puertas abiertas a todo aquel que quiera que el país mejore" y ha añadido que esa pregunta se la tendrían que formular a él para ver "qué es lo que piensa y qué es lo que opina".

Este lunes la vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezkurra, saludo que Espinosa de los Monteros lance ahora esta plataforma y confirmó la asistencia de cargos del PP en ese acto de presentación. Además, dijo que al exportavoz de Vox se le quedó "muy pequeño Vox".

"Todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas", defendió Ezcurra, que deseó "mucha suerte" a Espinosa de los Monteros en su nuevo cometido.