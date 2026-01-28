El PP pregunta "a cambio de qué" o de "cuánto" entrega Ábalos su escaño: "con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada"

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS)

El Partido Popular pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a cambio de qué" o de "cuánto" el exministro socialista José Luis Ábalos ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados, después de perder el recurso contra su ingreso en prisión por el denominado 'caso Koldo'.

Fuentes del Partido Popular sostienen que la dimisión de Ábalos implica que deje de ocupar "un escaño que nunca debió haber tenido" y permite a Sánchez recuperar un voto parlamentario que "perdió" con la entrada en prisión de "uno de los suyos", en un contexto de "precariedad parlamentaria" del Ejecutivo.

"LE OTORGÓ AFORAMIENTO Y SUELDO PESE A CONOCER SUS CORRUPTELAS"

Los 'populares' han señalado que el exnúmero dos del PSOE inició la legislatura en el Congreso y la finalizará en un centro penitenciario, y han reprochado al jefe del Ejecutivo que le otorgara aforamiento y sueldo pese a conocer, según sostienen, sus "corruptelas".

Estas mismas fuentes afirman que Ábalos "devuelve ahora el favor" con la entrega del acta al partido, por lo que cuestionan qué contrapartida existe, debido a que, según señalan, "con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada". "Querríamos saber a cambio de qué. O de cuánto", han exclamado.

Además, el PP ha subrayado que la renuncia al escaño no permitirá al exministro eludir la acción de la Justicia y que deberá rendir cuentas por sus actos ante los tribunales. En este sentido, han recordado que el Tribunal Supremo seguirá siendo el órgano encargado de juzgar la causa para la que ya se ha decretado la apertura de juicio oral, mientras que el resto de procedimientos pasarán a la Audiencia Nacional.

Esta reacción se debe al mensaje del exministro en sus redes sociales donde explicaba su renuncia al escaño en el Congreso debido a su actual situación procesal aunque ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, desde que se confirmó su procesamiento.