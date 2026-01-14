El PP pretende que el Congreso lea mañana una declaración en apoyo al pueblo de Irán

Archivo - Hemiciclo del Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha enviado a los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de declaración institucional en apoyo al pueblo de Irán frente a la "brutal" represión del régimen de los 'ayatolás', con la intención de que el texto pueda leerse al inicio del Pleno de este jueves, donde comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la situación abierta en Venezuela tras la intervención estadounidense.

Al tratarse de una declaración institucional, el texto planteado por los 'populares' debe contar con el apoyo unánime de todos los partidos. La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, espera que pueda salir adelante para que la Cámara reconozca, entre otras cosas, "la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen", como así lo ha publicado en su cuenta personal de 'X' y así se recoge también la propuesta remitida a los grupos.

MÁS DE 40 AÑOS DE "IMPOSICIONES"

El PP propone esta declaración después de que en estas semanas la sociedad iraní se haya levantado en decenas de ciudades de todo el país para reclamar "un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de sus sexto, religión u origen étnico".

En concreto, el texto comienza expresando el "firme apoyo" del Congreso al pueblo iraní frente a la "brutal" represión y violación de los derechos humanos ejercida por la república islámica de los ayatollahs --en el poder desde 1979, "que reprime con dureza cualquier disidencia" y cuyas "imposiciones" durante más de 40 años han derivado en una "gravísima" situación política, social y económica.

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo pretenden que el Congreso condene "la brutal y desproporcionada represión" ejercida por las autoridades iraníes contra las protestas ciudadanas y que han causado en pocos días miles de víctimas mortales, muchas de ellas tiroteadas a bocajarro, así como un número incalculable de heridos y detenidos. En este punto, reclaman "el cese inmediato" de toda forma de violencia contra la población.

"El Congreso desea destacar de manera especial la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes en defensa de sus derechos" por ser "las principales víctimas de la violencia institucional de un gobierno que mantiene a la población bajo vigilancia, muy especialmente a ellas", reza el texto.

EXIGE LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS EN LAS PROTESTAS

En este sentido, el PP subraya que la "imposición" del velo simboliza "la negación sistemática de la independencia de las mujeres" y constituye una manifestación gráfica de "la falta de libertad" para poner en valor que el lema 'Mujeres, Vida, Libertad' siga siendo la muestra de su "liderazgo" en la resistencia contra la opresión y la represión.

La propuesta de los 'populares' concluye con la idea de que el Congreso exija el fin de las "gravísimas" violaciones a los derechos humanos en Irán, el respeto por parte de las autoridades del país de las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica y asociación, así como la "inmediata" liberación de los detenidos por ejercer estos derechos. "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de estos valores y el respaldo a quienes luchan por conquistarlos", finaliza.