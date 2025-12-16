El PP prorroga 'sine die' la comisión del Senado sobre la dana y descarta por ahora citar a responsables políticos

El presidente del Senado, Pedro Rollán (c), durante una sesión plenaria, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para ampliar el plazo de los trabajos de la comisión de investigación sobre la gestión de la dana, a la vez que ha descartado por el momento añadir más responsables políticos en el listado de comparecientes.

Y es que el PP ha sometido este asunto a votación en el Pleno del Senado de este martes, dando así luz verde a la prorroga 'sine die' de la comisión de esta comisión de investigación.

Además de esto, los 'populares' tienen previsto próximamente aumentar el tiempo de intervención de los grupos en la comisión de investigación, lo que le permitirá tener 50 minutos de interrogatorio para los próximos declarantes, a la vez que han descartado por el momento ampliar el listado de comparecientes, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En este contexto, el PP ha renunciado por el momento a ampliar el listado de comparecientes y únicamente acometerán algunos cambios puntuales: ampliar el período de la comisión y aumentar el tiempo de interrogatorio de los 30 a los 50 minutos por grupo.

Y es que casi once meses después de su creación, el PP todavía no tiene intención de citar a ningún responsable político a esta comisión de investigación y se ha centrado más en los perfiles técnicos, ralentizando el ritmo de las comparecencias.

Desde que se puso en marcha en enero, la comisión de investigación tan solo ha acogido la comparecencia de 18 personas, entre los que destacan profesores de ingeniería, catedráticos en Derecho Civil o arquitectos.

En cualquier caso, el PP sí que ha incluido en el listado de comparecientes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a varios ministros y al propio Carlos Mazón, aunque sigue sin poner fecha a estos interrogatorios.