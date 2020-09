El PP protesta por la ausencia de Sánchez del Congreso y Calvo le pide que "no actúe de hooligan con las instituciones"

Gamarra afea al presidente su ausencia pese a estar en España y Egea recalca que "el Falcon está para llegar a tiempo" al Pleno

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este miércoles al PP que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaja este miércoles a Bruselas a defender los intereses de España y ha solicitado a esa formación que deje de "actuar de hooligan con las instituciones".

Así ha respondido a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien se ha quejado de que Sánchez no asista a la sesión de control de la Cámara Baja pese a estar aún en España. De la misma manera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha subrayado que "el Falcon está para llegar a tiempo a la sesión de control y no para ir a conciertos en Benicasim", en alusión al viaje al Festival de Benicasim en 2018 a ver al grupo 'The Killers'.

El PP ya trasladó este martes una queja a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al considerar "intolerable" que el presidente del Gobierno no asista a la sesión de control pese a la cancelación de la cumbre europea que iba a arrancar este jueves.

Sánchez ha mantenido ese viaje a Bruselas y tendrá los contactos bilaterales que tenía previstos con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y posteriormente con el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, entre otros.

CALVO RECUERDA LAS AUSENCIAS DE RAJOY COMO PRESIDENTE

Calvo ha respondido a Gamarra que el presidente del Gobierno no está en el Congreso porque "está en Bruselas defendiendo los intereses" de España "frente al intento desleal que hizo el PP para que este país no pudiera alcanzar los fondos" de los que va a poder disponer tras la crisis del coronavirus.

Además, ha señalado que en la última legislatura del PP el entonces presidente Mariano Rajoy "se ausentó seis veces" del Congreso "en más de dos años y medio" mientras que Sánchez, ha dicho, en el mismo periodo solo faltó una vez. "No actúen de hooligan con las instituciones. Tengan memoria y pudor con algunas cosas de las que dicen constantemente", ha aseverado.

GAMARRA: "EL PRESIDENTE TODAVÍA ESTÁ EN ESPAÑA"

Ante estas afirmaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular le ha espetado: "Señoría, 9.05 horas de la mañana. El presidente del Gobierno todavía está en España".

Después, en su pregunta dirigida al vicepresidente Pablo Iglesias, García Egea se ha quejado también se la ausencia de Pedro Sánchez. "·El Falcon está para llegar a tiempo a la sesión de control y no para ir a conciertos en Benicasim", ha proclamado.