PP y PSOE se unen en el Senado para preparar actos de homenaje a Adolfo Suárez por los 50 años de su presidencia

Archivo - MADRID - 25 DE OCTUBRE DE 1978: (I-D) El presidente del Gobierno Adolfo Suárez (UCD), y el ex-ministro de Interior Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular), se estrechan la mano tras la firma en el Palacio de la Moncloa. - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP, PSOE y UPN han aprobado este lunes en la Comisión Constitucional del Senado una iniciativa de los 'populares' que sienta las bases para organizar una serie de actos que rindan homenaje público a la figura del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por los 50 años desde que fue nombrado como jefe del Ejecutivo.

La moción --iniciativa no vinculante-- ha contado con el rechazo de PNV, ERC y EH Bildu, aunque gracias al apoyo de los grupos mayoritarios de la Cámara Alta ha salido adelante.

En concreto, el texto, que finalmente ha sido aprobado, insta al Gobierno a conmemorar los 50 años de la llegada de Suárez a la Presidencia del Gobierno, con actos que rindan homenaje público a su figura.

Lo que busca esta inciativa es organizar una serie de actos para divulgar la "gran contribución histórica" de Adolfo Suárez a la instauración de la democracia en España.

Según recuerda el PP, el rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el día 3 de julio de 1976, por lo que este año 2026 se cumple el 50 aniversario de su nombramiento como jefe del Ejecutivo tras la dictadura de Francisco Franco.

Asimismo, la iniciativa "reconoce y valora su papel decisivo en el éxito del proceso de transición política hacia la democracia que tuvo lugar durante su etapa de Gobierno, desde la Ley para la Reforma Política hasta la aprobación y ratificación mediante referéndum de la Constitución de 1978, fruto de su compromiso ejemplar con los principios y valores democráticos, acreditado constantemente y que tuvo su expresión más patente en su firmeza frente al asalto al Congreso de los Diputados por los golpistas del 23-F de 1981".