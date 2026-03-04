PP, PSOE, Vox y UPN tumban en el Senado los planes de ERC y Junts para la transferencia inmediata de Rodalies a Cataluña

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Renfe informaba a primera hora que se suspendía el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría que conforman PP, PSOE, Vox y UPN han rechazado este miércoles en el Pleno del Senado sendas iniciativas de ERC y Junts sobre la situación de Rodalies en Cataluña, en las que reclamaban la transferencia inmediata del servicio a la Generalitat, un refuerzo del transporte alternativo por carretera en situaciones de afectación ferroviaria e incluso se pedía la dimisión del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Las iniciativas se han sometido a votación este miércoles, y, además del rechazo de los grupos anteriormente citados, ERC se ha abstenido en la moción de Junts, mientras que la formación liderada por Carles Puigdemont ha votado en contra de la iniciativa de los republicanos.

Lo que pedía ERC era impulsar y acelerar la implementación del acuerdo sobre el traspaso integral de Rodalies, así como a presentar, en el plazo máximo de tres meses, un informe público y detallado sobre la ejecución real de las inversiones en Rodalies y Regionales de Cataluña desde 2019.

También querían que se publicara el detalle completo de las obras programadas y ejecutadas en la red desde 2018, indicando su localización, dotación presupuestaria, calendario, modalidad de ejecución y sistema de control técnico y recepción; y hacer públicos los mecanismos de supervisión técnica aplicados por Adif en las obras ejecutadas por terceros.

Otro punto instaba al Gobierno a publicar íntegramente el acuerdo firmado en el Ministerio, Renfe, Adif y el sindicato Semaf. Del mismo modo, proponen que, mientras se materializa el traspaso, reforzar estructuralmente el transporte alternativo por carretera en situaciones de afectación ferroviaria, asumiendo el Estado su coste íntegro.

Por último, ERC constataba "la mala gestión por parte de los responsables políticos" ante la crisis ferroviaria que sufre Cataluña, y solicitaba la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

PROPUESTA DE JUNTS: QUE NO ESTÉ RENFE

Como ha ido proponiendo en varias ocasiones, Junts dejaba por escrito en su propuesta que, bajo su punto de vista, se tiene que "detener" el traspaso de Rodalies Renfe.

"Una solución que, por desconfianzas propias del centralismo, blinda la mayoría de Renfe en la toma de decisiones es un error que no puede perpetuarse. Saber que uno se está equivocando e insistir en el error es una irresponsabilidad. Esta no debe ser la respuesta política a un problema que afecta a miles de usuarios", añadía Junts en su escrito.

Por contra, proponían transferir de manera completa las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, incluyendo la gestión de la infraestructura, los trenes y el personal, para que el Govern de la Generalitat pueda establecer el operador que considere más adecuado para garantizar un servicio eficiente y de calidad, sin la obligación de mantener a Renfe como operador.

Para ello, además, querían "asegurar la transferencia de todos los recursos económicos y materiales necesarios para la gestión del servicio". También proponían una auditoría independiente sobre el estado actual de la infraestructura y el parque móvil de Rodalies, así como sobre la gestión de Renfe en los últimos años.