El PP se queja de que el Gobierno ni le llama por el decreto anticrisis ni por la cumbre de OTAN: "Debería rectificar"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha quejado este jueves de que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no haya llamado a su partido por el decreto anticrisis que aprobará este sábado el Consejo de Ministros ni tampoco haya recibido ninguna invitación para asistir a la Cumbre de la OTAN de la próxima semana.

"Como pueden ver, el Gobierno no mantiene ningún tipo de diálogo con el principal partido de la oposición. Creo que debieran rectificar un poco", ha declarado Gamarra a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Al ser preguntada si han recibido algún tipo de información sobre las medidas que incluirá el decreto que el Gobierno aprobará el sábado, Gamarra ha afirmado que "ninguna" y que solo conocen la que leen a través de los medios de comunicación.

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el jefe del Ejecutivo anunció que el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el sábado destinado a ampliar las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania incluirá una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%.

Es una medida que proponía el PP en su plan económico, pero los 'populares' consideran que llega "tarde" y se queda "corta" porque son prioritarias medidas como deflactar la tarifa del IRPF para ayudar a las clases medias y bajas a combatir la inflación, según fuentes de la formación.

EL PP ENVIÓ UNA OFERTA DE PACTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Al preguntar después a Gamarra si el PP ha recibido invitación para asistir a la Cumbre de la OTAN, Gamarra ha señalado que no la han recibido y se ha quejado de que el Ejecutivo de Sánchez no mantenga ningún tipo de diálogo con el PP.

Los 'populares' enviaron hace una semana al Gobierno una propuesta de pacto de Estado en materia de seguridad y defensa, coincidiendo con la Cumbre de la OTAN que arranca el próximo martes en Madrid, pero no han recibido ninguna respuesta. "Ni acuse de recibo. Esto no había pasado nunca", se quejan fuentes del partido, que además ven "un poco raro" que Alberto Núñez Feijóo, que es el líder de la oposición, no haya sido invitado a la Cumbre Atlántica.