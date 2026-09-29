El PP rechaza el expediente a su diputada: "No puede ser menos que los millones de españolas que llevan gas pimienta"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha rechazado este martes la decisión de la Mesa de la Cámara de abrir un expediente sancionado a la portavoz 'popular' en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez, por meter un bote de gas pimienta en el hemiciclo la semana pasada y lo ha hecho argumentando que "millones de españolas llevan en sus bolsos botes de gas pimienta" y que su diputada "no puede ser menos".

El órgano de gobierno de la Cámara, con mayoría del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, ha acordado abrir un expediente sancionador a Vázquez, que podrá presentar alegaciones antes de que se proponga la posible sanción en aplicación del artículo 101 del Reglamento del Congreso, que prevé la "suspensión temporal en la condición de diputado o diputada por razón de disciplina parlamentaria" a quien porte armas dentro del recinto parlamentario.

En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha defendido que la intención de Vázquez era "que los españoles entendieran la realidad de las mujeres y los niños", que, a su juicio, llevan este tipo de sprays ante la "situación dantesca" que se vive en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio.

Muñoz ha enfatizado que su portavoz de Interior quería poner de manifiesto esa situación "sin usar" un bote que, según viene defendiendo el PP, "está homologado y excluido de las armas letales de defensa" del Reglamento de Armas.

UN BOTE "HOMOLOGADO"

"Millones de españolas llevan por las calles y llegan a sus centros de trabajo con un bote de gas pimienta homologado en sus bolsos. No cualquiera, de los homologados por el Ministerio de Sanidad. No puede ser que una diputada sea menos que cualquier española que va por la calle", ha apuntado la dirigente 'popular'.

Además, la portavoz ha mostrado "todo el apoyo" del Grupo Popular al trabajador al que Vázquez --que había sostenido en todo momento que el bote estaba vacío-- entregó el bote de gas pimienta al salir del hemiciclo. Este asesor reconoció que activó el bote para asegurarse de que no quedaban restos, lo que obligó a precintar varios baños de la sede parlamentaria.