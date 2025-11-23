El PP reclama al Gobierno información sobre los asesores ante el "ocultamiento y la opacidad" en su contratación

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para "obligar" al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a dar cuenta sobre "toda la información solicitada" en relación con la contratación de asesores por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Esta petición de información llega después de los incumplimientos reiterados de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ya reclamó al Ejecutivo la información completa sobre el conjunto del personal eventual de la Administración General del Estado", ha asegurado el PP.

Los populares critican que el ministerio dirigido por Óscar López contestó "solo con el listado de eventuales de su propio ministerio" y remitiendo la carga del procedimiento al resto de carteras.

En esta batería de preguntas, el Partido Popular critica la "opacidad mostrada" por el Gobierno de Sánchez y, concretamente, del ministerio de Óscar López, que es "especialmente preocupante" porque se trata del departamento "supuestamente encargado de impulsar la transformación digital y la modernización de la Administración, cuestiones que pasan por la transparencia y por la apertura de datos".

En este sentido, la formación denuncia la "tendencia cada vez más frecuente" del Gobierno de España, consistente en el "ocultamiento sistemático" de la información sobre asesores, nombramientos eventuales y las "estructuras paralelas de confianza", lo que impide a los ciudadanos conocer cómo se configuran y financian los equipos de dirección política a nivel estatal.

"La información sobre el personal eventual debe considerarse de interés público y que la doctrina consolidada ampara su publicidad como garantía de control democrático, por lo que no existe justificación técnica ni jurídica para denegar o limitar el acceso a dicha información, según recoge el propio Consejo de Transparencia", afirma el PP.

Por ello, el Partido Popular reclama en sus preguntas información sobre "cuántos trabajadores eventuales tiene actualmente el Gobierno de España, así como cuánto cuestan al erario público y qué criterios de idoneidad o mérito se siguieron para sus nombramientos".

Además, piden medidas para garantizar que la información sobre estos trabajadores sea accesible y consultable por la ciudadanía, promoviendo un plan de transparencia activa que permita publicar de manera regular los datos de personal eventual y de confianza de los ministros.