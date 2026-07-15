El PP recuerda que Podemos denunció a David Sánchez en 2017 y acusa al Gobierno de "engañar" al decir que no hay pruebas

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz y el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - Álex Zea - Europa Press

Bendodo sostiene que Pedro Sánchez es "cooperador necesario" y que el fallo al hermano es "triunfo del Estado de Derecho" sobre la cloaca MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado hoy que Podemos fue el primero en denunciar "neopotismo" en 2017 contra el hermano de Pedro Sánchez y ha acusado al Gobierno de "engañar" por decir que no hay pruebas contra David Sánchez, que ayer fue condenado como cooperador necesario en la prevaricación por la adjudicación de su plaza de director de artes escénicas en Extremadura.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha censurado que el Gobierno y otros socios como ERC hayan salido en tromba a criticar la sentencia sin argumentos jurídicos.

La dirigente 'popular' ha señalado que desde la 6 a la 20 de la sentencia se relatan todos los hechos probados y, ha dicho, "ahí se ve claramente cómo se creó la plaza para él" y no porque lo diga "la Audiencia Provincial, los magistrados, sino porque los propios directores del Conservatorio y los sindicatos en la mesa de contratación dijeron que la plaza no era necesaria".

Dicho esto, ha recordado que el "propio partido de Podemos en 2017 denunció el nepotismo y el enchufe" tras las señalar el Gobierno y el PSOE a la acusación popular diciendo que esta es la ultraderecha.

Para Muñoz, queda demostrado que se haya producido lawfare, es decir, la utilización judicial para fines políticos. "La propia sentencia tira por tierra lo del lawfare cuando deja claro que no ha sido acreditado el tráfico de influencias" porque "no se puede acreditar que fuera por ser el hermano de Sánchez", ha exclamado.

Tras estos argumentos, ha criticado que ayer se oyeran muchos comentarios en el Congreso como los del Portavoz del PSOE, Patxi López, o el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián que son argumentarios sin argumentos jurídicos porque han opinado sin leerse la sentencia, dos minutos después del fallo: "Ni media pizca de un argumento jurídico".

Ante las afirmaciones del ala socialista y de sus socios de que no hay pruebas contra el hermano del presidente del Gobierno, Ester Muñoz ha advertido de que en este país no se condena a nadie sin pruebas y ha insistido en denunciar que "están intentando engañar a la gente".

Así, ha recordado a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que está insistiendo en algo "que es mentira" porque obvia todas las páginas de la sentencia en las que "se acredita que hubo prevaricación en concepto de cooperador necesario. No de autor, efectivamente, porque el señor David Sánchez no es funcionario".

LOS INSULTOS DE PUENTE DIRECTAMENTE PROPORCIONALES A SU MIEDO

En cuanto a la acusación del ministro de Transportes, Óscar Puente, llamando cobarde incapaz a Alberto Núñez Feijóo, la Portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha recordado que no es la primera vez que le "insulta". Pero ella cree que "es directamente proporcional los insultos y los exabruptos con el miedo que tienen porque se ven que están completamente acorralados".

Dicho esto, ha preguntado al Gobierno si es que quieren que no se juzgue un enchufismo o si lo que les gusta es "prevaricar y robar sin que nadie" les diga nada. "Lo que tienen que hacer ustedes es dejar de robar", ha espetado al tiempo que recordaba que si no hubiera "tantos socialistas implicados en tantos casos de corrupción, nadie les estaría juzgando".

LOS REGÍMENES POPULISTAS ACUSAN A LA JUSTICIA DE IR A POR ELLOS

En su opinión, las "coacciones y amenazas" a los jueces, y las acusaciones de que se está dando un golpe de Estado para hacer caer al Gobierno es lo que se ha visto en "otros países que cayeron en manos del populismo" y en regímenes que "acabaron controlando el poder judicial". "Todos comenzaron diciendo que es que la justicia iba a por ellos", ha exclamado la dirigente 'popular'.

Muñoz considera que esta deriva del PSOE y del Gobierno es "muy peligrosa" y la utilizan para "no responder por los casos de corrupción que les rodean".

BENDODO: ES EL TRIUNFO DEL ESTADO DE DERECHO

También el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha opinado sobre este asunto y ha apuntado hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "verdadero cooperador necesario" del caso de su hermano, David Sánchez.

Una condena que, a juicio del 'popular', es "el triunfo del Estado de Derecho sobre la cloaca de Sánchez".

"Lo que estamos viendo es que el verdadero cooperador necesario es Pedro Sánchez. Al hermano le buscan una plaza a medida porque es el hermano del presidente del Gobierno y porque se apellida Sánchez Pérez-Castejón", ha defendido en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

Asimismo, Bendodo ha señalado que sin Pedro Sánchez tampoco habría una condena al exfiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, "ni existiría (al exministro de Transportes, José Luis) Ábalos".

"EL ESTADO DE DERECHO HA DEMOSTRADO SER MÁS FUERTE"

El vicesecretario del PP ha insistido en que la sentencia contra David Sánchez, que también ha condenado a 18 años de inhabilitación al expresidente del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, es "el triunfo del Estado de Derecho sobre la cloaca de Sánchez".

"El Estado de Derecho ha demostrado ser más fuerte que las estrategias del Partido Socialista, y la cloaca que montaron con Leire, que pagó el Partido Socialista, para atacar a jueces, fiscales, periodistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha insistido.

Sobre el delito de tráfico de influencias, por el que la justicia no ha condenado a David Sánchez al no haberlo podido acreditar, Bendodo ha respaldado las palabras de su compañera de partido, Ester Muñoz, quien este martes deslizó que la plaza que se creo en la Diputación, "curiosamente le cayó al hermano de Pedro Sánchez".

Por su parte, Bendodo ha insistido en que "sin ninguna duda" a David Sánchez "le buscan una plaza porque es el hermano de Pedro Sánchez". "Si David Sánchez no es el hermano de Pedro Sánchez, no le hubieran hecho una plaza medida y, evidentemente, no hubiera sido condenado a nueve años de inhabilitación. Eso es verde y con asas, sin ningún tipo de duda", ha zanjado el 'popular'.

A LEIRE NO LA CONOCÍA NADIE PERO LA PAGABA EL PSOE

La Portavoz del PSOE también se ha referido hoy en Tele 5 al 'caso Liere Díez', dado que hoy presta declaración como testigo en la Audiencia Nacional la presidenta del PP, Cristina Narbona, y están imputadas las directora de la Guardia Civil y el DAO.

Tras el último informe de la UCO en el que se acredita que Leire Díez cobró 43.225 euros del PSOE a través de intermediarios, Muñoz ha recordado que desde el PSOE se decía que a Leire Díez no la conocían "de nada, que era una simple militante" y después se ha comprobado que ésta tenía relación con Cristina Narbona y se reunía con Mercedes González.

"Se nos dijo que no la conocían, y la pagaban por coaccionar a jueces, a fiscales, a guardias civiles, para que no investigaran y torpedearan las investigaciones en torno a Pedro Sánchez", ha exclamado.

Y ha recordado también que a una de las personas a las que se "torpedeó, coaccionó y persiguió" fue a la juez instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez. Esto demuestra, ha asegurado Ester Muñoz, que el PSOE "lleva meses mintiendo a la cara" de todo el mundo.

Y el motivo por el que mienten, según la direigente 'popular' es por que "todos sabían" que a Leire "la pagaba Ferraz", estaba dirigida por el vicesecretario de organización de Ferraz, número dos de Pedro Sánchez; se reunían con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, que era amigo personal de Sánchez, Juan Fran Serrano, que ahora también está imputado y se reunían también con alguien del gabinete de Pedro Sánchez, que era Antonio Hernando. "Y nadie sabía nada", ha exclamado irónicamente.