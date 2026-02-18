El PP se refiere a Sánchez como "el yerno de Sabiniano" e insiste en los "escándalos" del Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este miércoles los "escándalos" que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y ha sentenciado que al PP le va a "costar mucho reparar y recuperar el daño que el yerno de Sabiniano ha hecho a España".

De esta forma, la dirigente del PP se ha referido al jefe del Ejecutivo empleando el nombre de su suegro y padre de su esposa, Begoña Gómez, quien ha estado en el foco en los últimos meses por sus negocios. El propio Feijóo llegó a acusar a Sánchez en el Pleno de la Cámara de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Muñoz ha asegurado que es "difícil" preguntar al Ejecutivo "por algo que no sea sus escándalos", aludiendo a los "tejemanejes" del presidente del Gobierno con la Organización Mundial del Turismo (OMT) "para financiar las ensoñaciones de su mujer; o al "amaño" de las primarias tanto de 2014 como de 2017, "alterando los censos, con votos falsos".

"Y para rematar, nos hemos enterado de que quien dirige la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska en Interior, presuntamente ha violado a una subordinada", ha afirmado, tras la dimisión del principal mando operativo de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual.

Muñoz ha acusado al Partido Socialista de rodearse de "delincuentes" en sus procesos internos, en su financiación y en distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo de Ministros, el Gobierno, el Fiscal General y los altos mandos policiales.

"Esa es la gente de la que están ustedes rodeados. Y todavía se sorprenden de que alguien diga que son ustedes una mafia. Nos va a costar mucho reparar y recuperar el daño que el yerno de Sabiniano ha hecho a España. Pero no tenga ninguna duda de que su tiempo llega a su fin y que los españoles recuperaremos nuestro país", ha aseverado.

TELLADO DICE QUE SE IRÁ "DEJANDO UN HISTORIAL DELICTIVO IMPORTANTE"

Después, en su turno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que fue Montero quien nombró al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, investigado por corrupción y "en el centro de la trama de mordidas y amaños". "Vicente Fernández no actuaba solo, actuaba en colaboración con la fontanera Leire Díez", ha manifestado,

Además, el 'número dos' del PP ha vinculado a la SEPI con el rescate de Plus Ultra, "para beneficio del ínclito Zapatero", al tiempo que ha acusado al Ministerio de Hacienda de tratar de tapar todo el fraude del caso mascarillas, de Interior, de Adif y del Ministerio de Infraestructuras".

"Se irá del Gobierno dejando un historial delictivo importante", ha espetado Tellado a Montero, para añadir que la ministra en breve tendrá que dejar su cargo porque Sánchez "la obliga a ir al matadero electoral de Andalucía".

LA VICEPRESIDENTA RECUERDA LOS CASOS DE RATO, BÁRCENAS Y MONTORO

En su réplica, la vicepresidenta María Jesús Montero ha reprochado a Muñoz que hable de "delincuentes" cuando el PP "ha tenido delincuentes en el Gobierno, que actualmente están en la cárcel". "Si no que se lo pregunten al señor Rato y al señor Bárcenas", le ha espetado.

Según ha insistido, el PP intenta "reprochar los casos de corrupción al adversario político" pero no hace "nada con los casos de corrupción que tienen en su partido" porque "siguen teniendo personas imputadas en las instituciones".

Además, Montero ha atacado al PP con el llamado 'caso Montoro' que afecta al extitular de Hacienda porque, según ha dicho, Cristóbal Montoro "está acusado de prevaricación, malversación, falsedad documental, de todos los delitos que tienen que ver justamente con la corrupción con la Hacienda Pública".

"Su hermano cobraba de Equipo Económico, hemos conocido que su mujer cobraba de Equipo Económico", ha trasladado Montero a Tellado, para comparar la gestión de su Ministerio con la que hizo Montoro en el mismo Departamento.

Además, Montero ha dicho que el Gobierno de Sánchez no va a hacer lo que hacía el Ejecutivo del PP, "que es utilizar el BOE para favorecer los intereses de unos pocos". "Nosotros, y yo como ministra de Hacienda, utilizamos el BOE para poner 120.000 millones con un escudo social que fue capaz de protegernos, y para darle a las comunidades autónomas más recursos que nunca", ha apostillado.

BRAVO RECUERDA A MONTERO EL CASO DE LOS ERE

Después, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha abierto su intervención atacando a la vicepresidenta con el llamado 'caso de los ERE' en Andalucía.

"No se le olvide que usted es la de los ERE, la del mayor fraude que ha habido en este país. Esa es usted", le ha dicho Bravo en su pregunta de control.